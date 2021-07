Feijóo, en COPE: "Cada vez que ha habido un problema en la pandemia, el Gobierno ha desaparecido"

El presidente de Galicia se ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrea en COPE' y, como no podía ser de otra forma, Carlos Herrera le ha querido comentar sus impresiones sobre cómo encontró este año su recorrido por el camino inglés del Camino de Santiago y las diferencias con el año pasado, en plena pandemia: "Nada es comparable con el año pasado. A día de ayer ya teníamos 20.000 peregrinos. Y durante el año llevamos 40.000 peregrinos", ha confirmado el presidente regional.

La situación de la pandemia

Al hablar sobre la pandemia y la situación en la que vive nuestro país, Feijóo se ha mostrado prudente: "Es verdad que la pandemia, como toda cuestión sanitaria, tiene muchos prismas y es un tema muy complejo. No sería razonable ver solo el número de contagiados. Estamos con un avance insuficiente de la vacunación", analizaba. "Es verdad que se están contagiando las personas menores de 29 años, algo nunca visto durante la pandemia. La clave es saber cuántos de esos contagios van a acabar en hospitalización", apuntaba. "El segundo factor preocupante, que estamos ensayando, porque todo esto es un ensayo en directo, es qué porcentaje de estos chavales pueden contagiar a sus padres, incluso vacunados con doble dosis. Sabemos que el 5% de personas vacunadas se están volviendo a contagiar", ha comentado Feijóo.

Además, el presidente gallego ha lamentado que sea "una pena que ni en la UE ni en nuestro país tengamos vacunas suficientes".

La gestión de Pedro Sánchez

Al ser preguntado por las palabras de Sánchez en Estados Unidos, sobre que le gustaría ser recordado por la gestión de la pandemia, Feijóo no ha podido evitar reírse. "En la gestión de la pandemia en España hay dos sectores: la gestión de los servicios de salud de las comunidades y la del Gobierno. Me quedo con las comunidades", ha aclarado.

Feijóo se ha mostrado muy crítico con cómo se ha gestionado desde Moncloa la pandemia: "El virus estaba a unas millas de España. No hicimos preaviso, no compramos material, ni respiradores. Es un fallo de primer nivel, que si se ve con retrospectiva no supera en muy deficiente". Además, ha recordado que "después hubo decisiones, como la compra centralizada de productos por la que no entraba ningún producto".

"Cada vez que ha habido un problema en la pandemia, el Gobierno ha desaparecido y cuando había buenas noticias hacían anuncios que luego no se cumplían", ha criticado el presidente de Galicia.

Ximo Puig y su ataque a Madrid

Otro tema que ha valorado Núñez Feijóo en 'Herrera en COPE' ha sido lo dicho por su homólogo valenciano Ximo Puig en relación a los impuestos que se pagan en Madrid. "Me sorprenden algunas cosas que se oyen y que son contradictorias en sus propios términos. Los independentistas quieren armonizar impuestos en las demás comunidades. Después hay socialistas que hablan del estado federal que tiene menos competencias que el autonómico. La armonización de impuestos no está mal como planteamiento, pero no si detrás de ello hay una subida...", ha apuntado.

"No creo yo que le debate sea subir el impuesto de patrimonio. El debate debería ser cómo eliminamos el impuesto de patrimonio. En la UE no hay impuesto de patrimonio. Pagar por lo mismo todos los años y desincentivar el ahorro, eso no lo hay en España. Habría que armonizar y valorar qué hacen nuestros socios europeos y no ver que hace nuestro vecino de al lado", ha apuntado un Feijóo que se ha mostrado crítico con los planteamientos de Ximo Puig.