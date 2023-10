El favor que le pidió Juan Eslava Galán a Pérez-Reverte y cambió su carrera como escritor: "Me van a chafar"

Es un asesinato que pasó desapercibido en nuestro país, y que lo perpetró nada más y nada menos que un premio Planeta. Él se llamaba Juan, escritor, y era un buen amigo de otro escritor, Nicholas, en este caso, inglés. Compartían confidencias, consejos y libros, pero, aunque nadie lo sabía, Juan sentía mucha envidia de Nicholas, porque vendía más, y, un día, en su biblioteca, lo asesinó.

No, Juan no mató a nadie real porque Nicholas Wilcox, de hecho, estaba solo en su cabeza. Y Juan, lo único que mató, fue un pseudónimo que utilizó durante años y que vendió más que con su propio nombre. Y fue precisamente la filtración en una revista de su verdadero nombre que decidió contar quién era. Pero no lo hizo él mismo.

"Lo hizo Pérez-Reverte, yo llevaba 5 años con ese pseudónimo que tenía más éxito que las mías, cuando supe que se había sabido y que la revista 'Leer' lo iba a publicar, le dije a Pérez-Reverte 'oye, dilo tú antes, que ya que me van a chafar, lo haces tú'" contaba en Herrera en COPE.

Y ahora, bajo su nombre real, Juan Eslava Galán, ha publicado un libro que no pasará desapercibido por nadie: La revolución francesa contada para escépticos. "Lo que la Revolución Francesa determina es que a partir de entonces todos los hombres somos iguales, todos pueden acceder a los puestos oficiales que antes estaban reservados a los nobles. Eso impone la democracia, hay democracias más desarrolladas" decía.

Unos elementos que marcaron el inicio de lo que conocemos

"Hay cosas muy elementales en el libro, es el inicio de las democracias europeas, ya había una que se impuso en Estados Unidos. El elemento último es la explosión de un volcán en Islandia, cubre el cielo europeo de cenizas, como el sol no pasaba con nitidez, hay cultivos paupérrimos, y como el pueblo se alimenta de trigo, hay hambre, las mujeres de París ven a sus niños que se mueren de hambre y ellas hacen una marcha para pedir pan" contaba sobre este momento tan marcado en la Historia.

"Otro elemento importante, los restaurantes, porque los buenos estaba al servicio de aristócratas, cuando ellos huyen, ellos se quedaban sin trabajo y pusieron restaurantes" decía.

Y es que cree que marcó el inicio de una época que pondrá los cimientos de lo que conocemos, tanto, que es consciente que ahí lo que terminaron ganando las ansias de poder, tal y como puede ocurrir en la actualidad.

"El poder es lo más atrayente que hay, más que el sexo. Todo lo invierten en poder, es la peor droga que existe, el ejemplo lo tenemos claramente delimitado en España. Por el poder son capaces incluso de sacrificar España" sentenciaba.

Una comparación con la política nacional e internacional

Está claro que la situación política internacional y nacional está en tensión y falta cualquier mínimo acontecimiento para que todo salte por los aires. No es fácil que cambie, pero podría ser una comparación con lo que pasaba en 1789.

Así lo compara con España, porque cree que, tal como lo estamos viviendo, "lo único inteligente habría sido un gobierno de coalición, que sería la gran mayoría, pero eso es pedir inteligencia y estamos muy lejos de ser democracia, cada vez está en peor estado".

En cuanto a Israel, también lo tiene claro, teniendo en cuenta las veces que ha visitado y ha podido conocer la realidad de ese país: "hay un país occidental que es Israel, donde por ejemplo los palestinos que viven dentro de Israel, que son muchos, tienen más derechos que los que viven en los países árabes del entorno, democracia occidental rodeada de tiranías, ¿tiene derecho la democracia occidental a defenderse? Caro, pretenden tirarlos al mar" explicaba.