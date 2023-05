Expósito califica de "jugada inteligente" de Sánchez la convocatoria anticipada de elecciones

Si La Moncloa sorprendía a primera hora de la mañana anunciando una comparecencia institucional de Pedro Sánchez, el propio presidente del Gobierno engrandecía esa sorpresa al anunciar un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 23 de julio.

Convocatoria electoral que aparecerá oficialmente mañana en el BOE.

¿Qué hay detrás del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez?

Con este anuncio, Sánchez daba un giro a lo ocurrido el 28M con la debacle sufrida por los socialistas en todo el territorio nacional, salvo en Castilla-La Mancha con la superviviencia de Emiliano García Page, el único de los barones socialistas que ha salido victorioso.

¿Ha conseguido Sánchez el objetivo, sorprender a todos con la convocatoria y en pleno periodo vacacional?

En Herrera en COPE, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito daban las claves de esta convocatoria y su puntos fundamentales:

Asegura Expósito que Sánchez "no da puntada sin hilo" y al poner la cita el 23 de julio "aumentará las abstención y esto le viene de perlas, porque el voto de ayer era un voto cabreado y la gente que se quedó en casa era del PSOE".

Un segundo punto en el que hay que fijarse es que "estas elecciones van a ser antes de saber qué pasa con los pactos con Bildu"

Una tercera clave y ante los malos resultados de Podemos, que sin duda también han marcado los resultados del PSOE por las leyes y decisiones del socio de gobierno, al convocar elecciones, "no rompe abiertamente el Gobierno, lo rompe la convocatoria de elecciones porque no podía dormir tranquilo al gobernar con Podemos y Podemos no lo iba a romper", subraya Expósito.

Y, por último, pilla a Yolanda Díaz sin tener hecho su partido.

Jugada inteligente

Por todas estas premisas, Expósito afirma que "la jugada es inteligente", incluso dentro de su propio partido porque no da tiempo a los barones a rebelarse porque no se puede olvidar que "de los barones solo ha salvado la cara, García Page, porque Sánchez resta no suma".

Resumiendo, el director de La Linterna tiene claro que "el gran marrón de Sánchez es qué tiene que hacer con Bildu, con Esquerra, con sus socios de gobierno. Porque en el caso de Podemos, una cosa es ser macarra y otra cosa es ser un matón y eso es lo que ha sido Pablo Iglesias y si lo del PSOE ha sido una hecatombe, lo de Podemos ha sido una debacle".

En cuánto al PP, "hoy es el día de los barones. Feijóo ha tenido un gran acierto que ha sido apoyarse en ellos, en sus barones y en sus baronesas y lo que tiene que hacer es movilizar a sus votantes el 23 de julio".

