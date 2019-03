La explicación de Herrera del “pitorreo” de los lazos amarillos de Torra y la inacción de Sánchez

Carlos Herrera ha comenzado el día analizando la “guerra de lazos” que ha tenido lugar esta noche. Empleados municipales han retirado los lazos que estaban en las vallas de la plaza de Sant Jaume y han borrado las pinturas amarillas del suelo. Poco después, un activista ha ido recolocando alguno de esos lazos. También ha querido tener unas palabras hacia Quim Torra y Pedro Sánchez.

“Hoy la Junta Electoral Central se reúne para decidir sobre el “pitorreo” de Quim Torra de los símbolos separatistas, de los lazos amarillos y estas cosas. Esta madrugada trabajadores municipales de Barcelona han comenzado a quitar los lazos. ¿Por qué? Porque Rafael Ribó, el Síndic de Greuges, ha recomendado que se quite los lazos en campaña electoral. Entonces, Torra ha dicho: “Si me lo recomienda el Síndic, bueno, lo haré. No porque me lo diga a la Junta Electoral Central. Y además anunció medidas para respetar la libertad de expresión”. Eso que es exactamente lo que no respeta este tío y toda la camarilla que le rodea”, ha comenzado diciendo el comunicador.

También ha explicado la simbología por la que han cambiado los lazos amarillos. “Han borrado pinturas del suelo, han quitado lazos amarillas, etcétera. Pero sin haber quitado todavía esta madrugada el lazo de la fachada de la Generalidad, las consejerías ya lucían símbolos de color amarillo. Por ejemplo: mariposas, pimientos, peras, manzanas, vaquitas, ovejitas, florecitas... todas amarillas”, ha explicado Herrera..

Y por otro lado, no se ha olvidado de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez. “En fin, si la Junta Electoral no manda el asunto a la Fiscalía... ¿Y el PSOE saben ustedes lo que dice? ¿El gobierno? En fin, que no, no quieren añadir más gasolina al fuego y por eso no van directamente a la Fiscalía. Pero, ¿saben porque por qué? Porque esto es la prueba de que quieren volver a gobernar con el apoyo de esta gente. El gobierno está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es la omisión del deber. Toda esta colección de vertebrados, vamos a llamarlos así, porque es que es la característica que más les define más allá de cualquier otro pensamiento...”, ha finalizado rotundo el comunicador.

LA "GUERRA DE LAZOS"

Un activista ha vuelto a colocar lazos amarillos en la plaza Sant Jaume de Barcelona este jueves de madrugada, poco después de que empleados municipales retiraran todos los que había antes.

Sobre las 4.00 horas, el activista ha puesto siete lazos atados a las vallas que protegen el Ayuntamiento y uno ante las que protegen la Generalitat.

Antes, desde las 3.15 horas, empleados de limpieza municipales habían sacado todos los lazos de las vallas --estas son de titularidad municipal-- y habían borrado los lazos dibujados con pintura sobre el suelo de la plaza, junto a una patrulla de la Guardia Urbana y cerca de otra de Mossos, la cual está toda la noche en la puerta de la Generalitat.

Pasadas las 5.00 horas, seguía en el balcón de la Generalitat la pancarta y el lazo amarillo que la Junta Electoral Central ha ordenado retirar.

El presidente Quim Torra dijo en un comunicado la tarde del miércoles que se iban a seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre retirar estos símbolos pero que el propio presidente "no da ni dará" ninguna orden para que se retiren.