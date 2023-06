Un experto vaticina la evolución de los precios de la cesta de la compra en los próximos meses: "Veremos..."

La inflación ha golpeado a la economía de nuestros bolsillos. Como te contamos en COPE, el mes pasado el IPC se ubicaba en el 4’1% rompiendo su tendencia a la baja. Esta cifra también representa que la cesta de la compra cuesta un 13% más cara que el año pasado. Pero, ¿cómo evolucionará esta escala de precios? Para despejar las dudas, un experto nos ha adelantado que ocurrirá. Escúchalo en el siguiente audio.

La cesta de la compra, un 13% más cara que hace un año

"¿Has recortado en tus compras? Si llevas un bar, ¿has prescindido algo del menú o de la carta?". Estas son las cuestiones que ha lanzado a los oyentes María José Navarro en ‘Herrera en COPE’.

Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha afirmado que el aceite de girasol, el huevo, la leche y sus derivados, “una vez pasado lo peor de la guerra”, aumentaron muchísimo por razones principalmente internacionales”.

“A nivel local hemos tenido las consecuencias de la sequía, sobre todo en productos como el aceite de oliva, no cuyo precio se ha disparado, no se ha multiplicado prácticamente por dos, en consecuencia esos son los principales productos. Lo que ocurre claro, si uno deposita buena parte de su nómina a un determinado producto que a lo mejor no es el que más ha subido, pero también ha subido, al final lo va a notar igual” ha contado el experto.

El azúcar lidera esta lista: ha incrementado su precio un 46%. El aumento de valor se debe a que su producción “involucra una enorme cantidad de insumos de materias primas muy asociados con los precios energéticos”. Si quieres descubrir más acerca sobre los productos que han subido en el supermercado, escucha el siguiente audio al completo.

“Lo que yo pago por la cesta de la compra y gasolina no lo he pagado nunca”

También, los precios de la cesta de la compra han sido sometidos a debate entre los oyentes de ‘Herrera en COPE’. La audiencia, junto a Carlos Herrera, han analizado la subida de los precios de la energía y de la cesta de la compra en el último año y reprochan a Pedro Sánchez que no haya bajado el IRPF para aliviar ese incremento del coste de la vida.

Un 'fósforo' nos ha indicado en 'Herrera en COPE' que un litro de leche de una marca determinada costaba 89 céntimos, mientras que en la actualidad, el mismo tetrabrik se encuentra a 1,19 euros. Tal y como afirman los colaboradores de 'Herrera en COPE', es un porcentaje muy alto.

Otra oyente tiene un restaurante en Barcelona. Inevitablemente, han tenido que subir el precio del menú de diez a doce euros y medio. En ese menú incluían calamares preparados por ellos y que valían 12 euros el kilo, ahora están por 18. Lo mismo les ocurre con el pulpo, que ha pasado de 18 euros a 22 el kilo. "Y como esto todo", decía ella mientras nos detallaba más alimentos en los que se refleja dicho incremento.