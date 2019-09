Un experto en Derecho bancario: "El IRPH ha sido históricamente dos puntos superior al Euribor"

Un Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió este martes la puerta a que se anulen en España miles de hipotecas ligadas al índice IRPH, lo que podría obligar a la banca a compensar a los afectados a través de una factura multimillonaria. Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, pero el Tribunal de Justicia (TJUE) suele seguir sus recomendaciones a la hora de dictar sentencia.

Álvaro Pascual, experto en derecho bancario, asegura que el IRPH ha sido siempre automáticamente superior en casi dos puntos al Euribor. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el director de la oficina en Madrid de 'Martínez-Echevarría Abogados' ha señalado que, a principios de 2000, "muchas entidades de segundo rango lanzaron campañas publicitarias muy agresivas incitando a los clientes a suscribir este tipo de cláusulas bajo la apariencia de ser una índice mucho más estable que el Euribor". "Se ocultaba ese carácter muy superior en cuanto a su tipo de interés respecto al Euribor", ha precisado.

El experto resalta que, a diferencia de lo que está manifestando el Supremo, "el abogado general dice ahora que el IRPH es susceptible de ser supeditado al llamado control de transparencia". "Hasta ahora, para el que IRPH fuera válido se pedía que fuera claro y legible. Ahora, además, ha de ser transparente. Es decir, que una persona sepa las consecuencias jurídicas y económicas que esa cláusula va a generar", ha contado.

La conclusión del Abogado General no es vinculante, pero Álvaro Pascual entiende que es una decisión muy positiva para todos los afectados puesto que su opinión suele coincidir en un 80% de los casos con el TJUE. "Sería un gran revés para la banca como fueron las cláusulas suelo", ha señalado. Tras las conclusiones de ayer, el experto espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie antes de finales de año. "Luego, los tribunales nacionales tendrán que ir analizando caso por caso si es de aplicación esta posible doctrina. Se habla de un millón de afectados. La media de devolución rondaría entre los 18.000 y 21.000 euros, aunque sólo afectaría a aquellas personas que no tengan una sentencia firme anterior. Si demandaron hace tiempo, a priori no podría beneficiarse de esta sentencia", ha concluido.