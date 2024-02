La experiencia que vivió Carlos Herrera de niño en la consulta de su padre y que marcó su vida: "Cada viernes"

Este martes, Carlos Herrera ha sido nombrado Académico de Honor de la Academia Médico Quirúrgica Española. En su discurso de agradecimiento, bajo el título 'Mis grandes profesores', el director y presentador de 'Herrera en COPE' ha querido recordar la figura de su padre, el doctor Ángel Herrera, quien le inculcó el amor y la pasión por la Medicina.

En un momento dado del discurso, el comunicador ha compartido una de las muchas anécdotas que vivió en la consulta de su padre, a la que acudía cada tarde al salir de la escuela.

El gesto del padre de Carlos Herrera con un pescador



"Yo me dedicaba a la vuelta de la escuela, a abrir la puerta y sentar en la salita a los pacientes", ha confesado, antes de referirse al caso de un pescador que acudió a la consulta, pero su visita fue tan breve que sorprendió a toda la familia.

El paciente era un "hombre ajado, con las arrugas de sol en el rostro, con el peso de las horas trabajadas en las manos y con la sencillez y educación de las personas humildes", según ha descrito el comunicador.

Lo más llamativo es que "estuvo sentado con mi padre solo un minuto", por lo que al salir, la madre de Herrera preguntó qué había pasado.

"Nada, que le he dicho que esa alergia que tiene en medio cuerpo seguro se lo da el jersey de nylon que se lo quite y si no mejora que no vuelva. No le iba a cobrar al pobre hombre por decirle que se quite un jersey", explicaba su padre.





Y así fue, el doctor Ángel Herrera tenía razón y el hombre no volvió a la consulta porque mejoró. Sin embargo, tuvo una forma peculiar de agradecer la ayuda del médico que no le había cobrado por la consulta.

"Aquel hombre no volvió porque efectivamente mejoró y su forma de agradecer a mi padre su consejo fue enviarnos cada viernes una cesta con alguno de los pescados que se cobraba en su barca después de pasarse el día en la mar", explicaba Herrera en su discurso.

La cosa no quedó ahí: "Cuando mi padre falleció, el pescador acudió y nos aseguró que mientras él viviera, jamás nos faltarían los peces de los viernes. Y así fue cada viernes siguió llegando hasta su muerte una bolsa de lo mejor del mar que me hizo entender el maravilloso milagro de la gratitud y la bondad humana".

'Mis grandes profesores'

En su discurso, tras ser nombrado Académico de Honor, el comunicador comenzaba explicando que siempre sintió la vocación por el periodismo, pero que sus padres no iban "a entender" por qué quería estudiar eso, si en su casa había contemplado tan de cerca la Medicina.

"Si mis padres levantaran la cabeza, cosa con la que a veces he soñado, seguro que se frotarían los ojos viendo como un estudiante perezoso y torpón da un discurso en el mismo lugar al que podrían haber pertenecido algunos de mis profesores y muchas de las figuras que hicieron de la Medicina mucho más que una bella ciencia en 180 años de historia", decía con mucho sentido del humor.

Aunque ser médico no fue su inmediata vocación, estudiar Medicina nació de la admiración tan profunda que sentía por su padre. "En mi casa decir que quería ser periodista era como decir que quería ser torero. Mi padre había fallecido dos años antes y oía eso de 'cuándo va a heredar la consulta de papá'".

Contaba Carlos Herrera en su conferencia que no había forma de admiración más profunda que dedicarse a lo mismo que se dedicaba su padre. Una manera más, por cierto, de honrar su figura. Eso sí, reconocía, que a su padre se le daba bastante mejor la Medicina que a él.

