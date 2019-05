El exmarido de la tercera madre de Infancia Libre detenida: “Llevo cuatro años sin ver a mi hija”

José Luis, el ex marido de Ana María Bayo, la tercera madre integrante de la asociación Infancia Libre detenida por impedir ver que vea a su hija, ha reconocido que se siente “con una gran indefensión total”. Explica que lleva cuatro años y dos meses sin ver a la pequeña. “Cuando llamaba porque me tocaba estar con ella no se presentaba y no me dejaba verla”, ha dicho.

Ha añadido que ha puesto “muchísimas denuncias en el juzgado y a día de hoy” sigue sin saber si hacían algo o no. Ha criticado que, a pesar de que tras la detención de su ex mujer, no le hayan entregado a la niña y ahora se encuentra otra vez con ella porque “ha salido en libertad con cargos”.

La abogada defensora de las madres denunciadas está desaparecida

José Luis relata que fue acusado falsamente de abusos sexuales, de abofetear a su hija y de ser mal padre. Ha dicho con rotundidad que es falso, afirma y “se hacía para alargar el proceso”.

Está convencido de que está ante una “trama organizada” y destaca que “la misma abogada que ha asesorado a todas las madres denunciadas ahora se encuentra desaparecida”.

El hombre señala que igual que la abogada, había un psiquiatra que “actuaba con el mismo modus operandi, como si fuera un grupo organizado”. Insiste en que se siente indefenso y que quiere luchar por todos los medios para que los jueces se “pongan las pilas” y resuelvan el caso cuanto antes.

Tres de las cuatro mujeres que aparecen en esa imagen con la camiseta de Infancia Libre, tras una visita al Senado, invitadas por Podemos, han sido arrestadas ya.