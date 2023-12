Esther Carrasco, portavoz de la Fundación López Mariscal: "Buscamos una sociedad más justa"

La directora de comunicación de la Fundación López Mariscal, Esther Carrasco, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para poner en valor la labor de la organización y explica en qué consiste su trabajo dentro de la sociedad.

"Es un orgullo poder trabajar para la Fundación y estar en contacto continuo con el Presidente y los patronos, son personas muy entregadas a esta labor", ha comenzado destacando.

Además, ha recordado que "Desde que se funda se canalizan las ayudas que venía realizando la familia López Mariscal con el pueblo de Ubrique y su comarca. Se impulsa el mensaje de poder devolver a la sociedad que el presidente ha recibido. Son muchísimas las asociaciones y colectivos con los que colabora. Hay muchas personas que acuden a la Fundación y el presidente se encarga de escuchar a cada uno".

Nuestro objetivo es "intenta conseguir una sociedad más justa y un mundo más igualitario", ha añadido Carrasco.

El testimonio de aquellos que han recibido ayuda de la Fundación López Mariscal

Además, hemos podido escuchar el testimonio de dos personas que han recibido ayuda de la Fundación. Laura Sambruno es una joven de 30 años que era profesora de tenis y deportista, pero tuvo un accidente en moto y tuvo que dejarlo todo. Según explica a Carlos Herrera, fue empeorando, le tuvieron que operar varias veces hasta que en un momento dado decidieron que no pasara más por quirófano.

"Tras varias operaciones, llegó un momento que no quería volverme a operar. Tuve que ir a un privado, no teníamos dinero para pagarlo y tras pedir colaboración decidimos llamar a la Fundación. Me atendió José Luis, le conté mi historia y me dijo del tirón que me iba a ayudar", ha explicado.





Por su parte, Félix Ramírez Tejada es otro joven que ha podido sacar adelante un proyecto personal gracias a la Fundación. Se trata de un espacio de coworking para artistas, en concreto, se trata de "un espacio para darle cabida a aquellos espacios artísticos que no tienen un espacio para poder realizarlos".