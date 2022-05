Este es el motivo por el que todos somos espiados digitalmente: lo dicta una Ley

Hace unos días, se comunicó que el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles han sido víctimas de espionaje a través de sus móviles. Este fue realizado por el sistema Pegasus hace un año. Es por esto por lo que el Gobierno ha interpuesto este lunes una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las escuchas, que ha calificado de "ilícitas y externas".

Todo ello lo tendrá que esclarecer la Audiencia Nacional, a la que el Gobierno ha remitido los dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, en el que, según el Gobierno, se constatan estas intrusiones en el teléfono de Sánchez y Robles en esas fechas. Además, se ha comprometido a implementar medidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones en todos los organismos oficiales, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sin embargo, aunque los principales objetivos son los altos cargos, este tipo de espionajes lo puede sufrir cualquier persona. Por este motivo, este martes, Carlos Herrera ha entrevistado a Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, en 'Herrera en COPE'.

En primer lugar, el experto ha afirmado que todos somos espiados diariamente, incluidas nuestras conversaciones personales. "Todos los que tenemos gmail y google somos espiados por la NSA de manera sistemática y constante", apunta Cocho Pérez. Esto se debe a que, tal y como ha explicado, "la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos establece en su acta cuarta que, después del 11-S, cualquier comunicación electrónica o digital que tenga cualquier persona fuera o dentro EEUU debe ser entregada inmediatamente a la NSA para su análisis de manera masiva".









"Todos los que tienen gmail, google, Twitter, Facebook o LinkedIn"



Es por esto por lo que todo lo que comunicamos a través de alguna plataforma de google es analizado con detenimiento. "Por lo tanto, todos los que tienen gmail, google, en su momento Twitter, Facebook o LinkedIn toda su comunicación está siendo espiada. No ahora, sino desde la creación de las plataformas", revela el entrevistado, dejando claro que esto es inevitable.

Ante esto, reconoce que solo hay una forma de evitar que nos espíen a través del teléfono móvil. No obstante, declara que es prácticamente imposible por el uso diario que hacemos de este tipo de dispositivos. "Utilizar solo este teléfono móvil de una manera consecuente y de manera rigurosa. No utilizarlo para cuestiones particulares y, evidentemente, informar de cualquier tipo de documento o archivo que le ha llegado y que no conoce lo que puede ser. Además, de no dar su teléfono móvil a alguien que no sea de confianza", explica sobre el protocolo que se debe seguir para que no nos espíen las conversaciones. .

Asimismo, apunta que otra forma de evitar que nos espíen es meter el móvil "dentro de una jaula de Faraday". A pesar de ello, reconoce que la mencionada jaula cada vez es menos eficaz y están logrando vulnerarla, aunque con mala calidad del sonido, por lo que da igual si el teléfono. está "metido en la chaqueta o una bolsa". De todas formas, el experto explica que el protocolo se debe seguir para ser espiado o al menos para ponérselo más difícil al hacker.

