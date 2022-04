Este es el motivo por el que el pan que comemos ahora tiene menos sal que antes: "Se exige"

Hace una semana, subió el precio del pan, pero bajó la cantidad de sal que lleva el pan. La nueva normativa de calidad establece los límites de sal permitidos en el pan terminado, en concreto 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Y es que, en España, estábamos acostumbrados a un pan que tenía de media 9 gramos, y se consideraba un consumo excesivo. Esta cuestión ha sido analizada por Bárbara Archilla en 'Herrera en COPE'.

"El pan es junto al jamón, los fiambres o embutidos el alimento que más sal aporta al cuerpo en la ingesta diaria, un 19% del total", comenta la colaboradora para dar paso a las declaraciones de Eduardo Villar, presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN).

"Hemos ido adaptando esa bajada poco a poco. Hemos ido quitando sal al pan para que, cuando llegase este momento, la gente no lo notase", cuenta Villar, desvelando así el motivo por el que no hemos notado esa disminución de la cantidad de sal en el pan que comemos. De esta manera, en España se están haciendo mejores panes y más saludables al reducir la cantidad de sal.

"Ya no recurrimos solamente a la sal marina, sino también a sales ecológicas. Entonces, ya hemos ido trabajando en la reducción de la sal. Lo que pasa es que solo se puede reducir hasta cierto punto porque, además de dar color y sabor, la sal es un regulante de fermentación. Esto significa que, si bajamos mucho la sal, el pan elevaría mucho", explica el presidente de CEOPPAN al respecto.

Por otro lado, también se están introduciendo cambios en la elaboración del pan integral. "Ahora, para un pan integral, se exige que el 100% de la harina empleada sea integral. Aquellos panes que no tengan el 100% de su harina integral no serán calificados como tal y se indicará el porcentaje de harina en el etiquetado. También se pretende concretar el significado de 'masa madre' para aludir a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales", informa Archilla.









"Se puede hacer un buen pan con menos sal"



"La AESAN desarrolla, desde 2008, planes para al reducción del consumo de sal en la población...En relación a esto, este plan en alimentos transformados incluye el compromiso de la reducción de sal de los productos", asegura por su parte, Isabel Peña Rey, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Algo similar se puede encontrar en los productos procesados, ya que tienen un mínimo de proceso. "Tienen un ranking en las esquinas, que se llama NutriScore. Es un sistema para que de manera rápida podamos ver la calidad de ese producto y comprobar cual es el mejor alimento", indica la colaboradora de COPE tras apuntar que es una manera de "intentar comer un poco mejor" sin prescindir de los alimentos procesados, que "de base no son los más deseables".

En esto entran los panaderos, "quienes se esfuerzan por hacer un pan mejor cada día" como es el caso de Enric Badía, subcampeón del mundo de panadería. "Se puede hacer un buen pan con menos sal. Nosotros, con esa proporción de 1,8 por kilo de harina, ya estamos por debajo de lo que piden ahora. Se puede hacer un buen pan con todavía menos sal. Hay otros potenciadores como la masa madre, que nos da otros aromas y sabores que permiten no subir tanto en sal", reconoce el panadero.

"A los quesos, embutidos y carnes frescas se les añade sal para favorecer a su conservación. También las salsas. Y no caer en las trampas de los productos precocinados como las sopas, cremas, caldos, aperitivos, frutos secos no naturales, pizzas...", son otros de los productos con gran cantidad de sal según cuenta la nutricionista Cristina Tejera Pérez. "El disponer o no de dinero marca las decisiones que uno toma cuando hace la compra", señala.