Estamos a tres meses de la primera cita con las urnas que tenemos este año: las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Más de 67.000 concejales se elegirán para los 8.100 ayuntamientos que hay en España. Además, se elegirán parlamentarios autonómicos en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León.

Ser español, mayor de edad, estar censado, militar en un partido político, que te apoyen internamente o concurrir en unas primarias y, finalmente, convertirse en candidato. Este es el camino más habitual que tiene que seguir cualquier ciudadano para presentarse a unas elecciones. Pero no es el único. Desde hace años están proliferando las agrupaciones de electores, una alternativa a los partidos políticos tradicionales y que hoy vamos a conocer un poquito más.

El caso más conocido y exitoso fue la Plataforma Teruel Existe, que se presentó a las elecciones generales de noviembre de 2019. Esta formación se convirtió en el partido más votado de la provincia, adelantando al PSOE y al PP, al lograr el 27% de los sufragios. Aunque la hegemonía de los dos grandes partidos sigue siendo indiscutible, de unos años a esta parte ha ido aumentado el descontento de los ciudadanos con estas formaciones tradicionales. De hecho, según el último Eurobarómetro menos del 10% de los españoles dice confiar en ellos.

Para las generales y las autonómicas, las agrupaciones de electores necesitan la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral. Para las municipales depende del tamaño de la localidad: va desde los 100 avales si el censo está en los 5.000 y los 10.000 inscritos, hasta los 8.000 si son más de un millón de votantes. Y en el caso de las europeas se requieren 15.000 firmas.

Un ejemplo de Agrupación de Electores es “Contigo”. Se trata de un grupo joven creado en Villanueva del Río y Minas, un pueblo de Sevilla de unos 5.000 habitantes. Ya se presentaron a las anteriores municipales, a las del 26 de mayo de 2019 y se presentan de nuevo. Mari Ángeles Carrera es su promotora y representante, y ha hablado en 'Herrera en COPE'.

"Nos presentamos con muchas ganas de trabajar por nuestro municipio, porque los grupos tradicionales no luchan por el interés general de nuestros vecinos", comenzaba diciendo la promotora. "Crear una plataforma que escuchara a los ciudadanos para conseguir todo lo que hemos perdido", destacaba, añadiendo que no podían mantener un municipio de 5.000 habitantes sin conexiones a la capital, puesto que "si nos ponemos malos tenemos que salir corriendo porque no tenemos ambulancia", lamentaba. "Creemos que tenemos posibilidades y por eso no vamos a dejar de luchar por nuestro pueblo", aseguraba, ante la posible falta de confianza por parte del vecindario. En el reparto de futuros cargos, y si al final consiguen los votos deseados, Mari Ángeles adelantaba que no se sabía si se iría a gobernar en solitario o con otros partidos: "En el mejor de los casos sería la alcaldesa de mi municipio", desvelaba.