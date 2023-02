Este es el alimento que debes incluir en tu dieta si naciste en marzo: "Mejor para la salud"

Este lunes, los colaboradores de 'Herrera en COPE' han hablado de los alimentos que resultan ser más saludables para las personas según su signo del zodiaco. "Dependiendo del signo del zodiaco, recomiendan una serie de alimentos que serán mejor para la salud", comienza explicando Goyo González. Esta vez, han hecho la continuación de la semana pasada, dado que el colaborador se dejó algunos por decir.

"Los Escorpio tienen que evitar el picante. La dieta ideal para ellos está compuesta de legumbres, hortalizas, sobre todo espárragos, puerros y alcachofas.. Y frutas frescas", señala el colaborador. "Sagitario, tienen que evitar los fritos. Comida cocinada al vapor y carnes magras, sin grasas", agrega.

Siguiendo con Capricornio, "es recomendable que tomen lácteos, yogur, queso, gelatinas, verduras y frutos secos". Algo similar le pasa a los acuario, que se les recomienda comer "platos con pollo, pavo, pescado, si es azul mejor, hortalizas crudas y nada de azúcar ni precocinados".

Uno de los más preguntados ha sido Piscis, los nacidos entre el 19 de febrero y 20 de marzo, dado que afecta a quienes cumplen años este mes que comienza esta semana: "Piscis, deben desayunar de forma abundante y cenas no copiosas. Frutas, mariscos, vegetales y no beber demasiado".

"Para los Aries, el dulce no es recomendable. Intenta eliminar líquidos y comer más fruta, sobre todo las que llevan vitamina C como las naranjas, mandarinas... Consume verduras cruda y, de vez en cuando, añade soja a tus comidas", apunta para los Aries. En el caso de Tauro, "tienen que hacer más ejercicio. Recomendamos alimentos integrales, cereales y también verduras. Evitar las carnes con mucha grasa y los procesados".

Géminis, Leo y Libra

"Géminis, debe ceñirse a los horarios. Toma alimentos que aporten hierro y calcio, ensaladas, semillas y carnes, pero magras", recomienda el comunicador. "Cáncer, son muy sensbiles. La alimentación influye en su estado de ánimo. Por eso, se recomienda que tomen verduras, pero crujientes y frescos, legumbres y lácteos. Evitar harinas, las salsas y los picantes", apunta para quienes han nacido entre el 21 de junio al 22 de julio.

"Leo, necesitáis carnes con poca grasa, frutas con vitanimas C y E y no tomar café, té, alochol... Todo lo que sean grasas y excitantes fuera", dice, dirigiéndose a Alberto Herrera. "Virgo, alimentos ricos en fibra. Viene bien la patata, la legumbre cocida, los huevos y el pescado . Y no abusar de la carne roja y tomar menos café", agrega.

"Libra, el problema está en los riños. Por ello, deben tomar mñas agua e infusiones. Carnes magras y, de vez en cuando, un yogur. Solo tomar queso ligero", dice para terminar tras apuntar que el resto de horóscopos los desvelará en el próximo programa.