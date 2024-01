"Estamos comprando nosotros hasta las medicinas para los migrantes": la denuncia de JUPOL en COPE

Los migrantes siguen llegando al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez y siguen hacinados en las salas abiertas para que esperen mientras se soluciona su petición de asilo.

Durante todo el mes de enero se ha ido complicando cada vez más la situación y ya son casi medio millar los que aguardan una solución a esa petición para quedarse en España.

La mayoría de estos migrantes llegan de Senegal o Marruecos vía Casablanca, su destino en Panamá o Colombia, pero al hacer la escala técnica en Madrid aprovechan para pedir asilo.

No tienen documentación porque previamente la han destruido. Esgrimen motivos realmente graves como ocurre con las chicas senegalesas a las que obligan a casarse o les quieren someter a la ablación del clítoris.

El demoledor informe del Defensor del Pueblo

La situación no mejora, sino que va a peor como asegura el Defensor del Pueblo en un documento que hacía público este martes después de visitar las instalaciones aeroportuarias madrileñas a mediados de enero.

Ángel Gabilondo apunta a un trato degradante de los migrantes ya que pudo ver por sus propios ojos que mujeres y niños de hacian en espacios reducidos, sucios y que incluso deben comer en el suelo, recuerda en Herrera en COPE, el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.

Desde ayer está abierta una nueva sala en al Terminal 1 con capacidad para 165 personas, a la que se les está trasladando y sacando de las otras salas para fumigarlas y ponerlas en orden porque recordamos que ha habido plagas de chinches y cucarachas.

Los migrantes siguen llegando

Desde el aeropuerto, nuestra compañera Carla Otero ha podido comprobar que la situación no mejora porque los vuelos no paran de llegar sobre todo desde Casablanca. Son inmigrantes de Senegal o Marruecos a los que no se les pide el documento de tránsito.

Además al llegan rompe sus papeles y no ya no se puede saber ni su identidad y en muchos casos, tampoco, la edad. El problema sigue estando descontrolado.

Portavoz de PUJOL: "La nueva sala complica la situación"

La Dirección General de la Policía se está encargando de la limpieza, se les pone en contacto con abogados de oficio, hay asistentes sociales y hay servicios que daba Cruz Roja que es muy difícil que se lleve a cabo si no están ellos y recordamos que renuncio a seguir prestando el servicio a los migrantes por las condiciones que se estaban dando.

El portavoz del sindicato policial JUPOL, Francisco Postigo, ha asegurado en Herrera en COPE que la situación no mejora, sino todo lo contrario, empeora.

La nueva sala no sirve "de ninguna manera para solucionar el problema. Empezó a funcionar ayer y ya mal porque se trasladó a migrantes desde la sala 4. Esta sala es diáfana y se nos ha metido a los policías dentro sin ningún tipo de seguridad. Es una sala diáfana con recovecos y sin ningún tipo de vigilancia de cámaras", denuncia el portavoz del sindicato policial.

"Estas salas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. En las otras salas hay mamparas y puertas de seguridad, ahora se ha reforzado por otras unidades de la Policía, pero en esa sala los compañeros están vendidos porque se meten a 200 migrantes y puede haber rebelión y la situación puede ser muy peligrosa", recalca.

La situación asegura "nos está desbordando a la Policía. Es una improvisación tras otra, desde octubre lo llevamos denunciando y desde que se marchó Cruz Roja estamos ejerciendo de ONG y estamos comprando nosotros medicamentos, pañales, potitos...".

Cuenta Francisco Postigo que han tenido que comprar medicamentos "los estamos comprando nosotros por humanidad, la situación no mejora, baja un poco el número, pero al final del día habrá aumentado", de hecho, esta mañana ya han llegado otros 26 migrantes más.

Comienza a haber un efecto llamada y "ya tenemos mauritanos, de Mali, ahora tenemos problemas con Senegal o Marruecos, pero va aumentando el número de países. Antes de bajarse del avión ya bajan indocumentados, destruyen el pasaporte y lo tiran por el baño del avión", concluye.