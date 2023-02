Esta es la ubicación en la que se encuentra el laberinto más grande de España: más de cinco años de trabajo

Si eres de los asiduos de 'Herrera en COPE', sabrá que de vez en cuando nos gusta salir de aventura. Ponerle un poquito de chispa, de emoción a la mañana para que la adrenalina circule. Si eres nuevo: has tenido suerte loca, porque este miércoles es una de esas mañanas en las que el corazón te nos a latir bien fuerte.



Te invito a entrar en un laberinto, el más grande de España, y os aseguramos que no vamos a intentar conseguir una cita en el SEPE o en la Seguridad Social, que esa es otra categoría de laberinto.

El concepto de laberinto creo que lo tenemos todos bastante claro: un intrincado lugar, de fácil acceso, pero del que es muy difícil salir. Por supuesto, ni la mitad de peligroso que este que aparece en la película “El corredor del Laberinto”.

Lo que a lo mejor no está tan claro es dónde se realizó físicamente el primero. En qué se basó su inventor para, primero, trazarlo, y después construirlo. Y lo que más nos interesa esta mañana, por qué esta fascinación por los laberintos, que viene desde los tiempos de los griegos y nos alcanza hasta hoy.

Han sido necesarios cinco años de trabajo para dar forma al laberinto más grande de España. Casi 7.000 metros cuadrados y 4.000 árboles y plantas dan forma ya a este espacio natural, que cuenta con un recorrido de casi tres kilómetros, con lo que se convierte, como te decía, en el laberinto más grande de España y el tercero de Europa.

Abrió sus puertas, el pasado mes de junio, en un precioso concejo de A Coruña, en Vilarmaior y ha permitido que pequeños y mayores disfruten de una aventura única. Y nosotros tenemos ahora la oportunidad y el privilegio de conocerlo de la mano de su creador, José Luis Meitín. Y los más despistados podéis estar tranquilos, porque nos han contado que a la entrada se facilita un número de teléfono para los que necesitan ayuda para encontrar la salida.

José Luis Meitín, creador del Laberinto de Breoghánde Vilarmaior, ha contado en 'Herrera en COPE' que, para hacer este laberinto, se puso en contacto "con alguien que se dedica a diseñar laberintos para campos de maíz en Estados Unidos, e incluso para China. Esa persona fue la que le dio forma". José quería que fuese algo relacionado con el mundo celta y que para que estuviera bien hecho, decidió contratar a un especialista.

Para encontrar el camino correcto, "la suerte es muy importante (...) Depende mucho de la suerte y de cómo se oriente cada uno. No emplear trucos, porque si no te limita a caminar", explica José Luis. Sería como "hacerte trampas al solitario", agrega. Además, él explica que si empleamos trucos, el juego que hay instalado dentro del laberinto, que consiste en encontrar pistas, no tiene mucho sentido.

¿Por qué tenemos tanta afición por los laberintos? Según el propio creador, "es por el reto". Cuánto tardaremos en salir o si lo lograremos. "Yo pienso que es un tema que fascina por su misticismo. Tiene su lado de correlación con el ocultismo y con los retos", explica su creador. "Es algo curioso y que fascina", añade.