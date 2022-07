Esta es la profesión por la que David Bisbal casi no entró en 'Operación Triunfo': "Fue un disparate"

Este martes, Alberto Herrera ha recibido a David Bisbal en 'Herrera en COPE'. El cantante se encuentra en un gran momento de su carrera al estar preparando un nuevo disco. Es por esto por lo que se encuentra presentando su nuevo single, 'Tú me delatas'."Seguimos con la idea de celebrar nuestro vigésimo aniversario. Estamos preparando algo muy bonito. Estamos muy a punto y nos queda una semana para anunciar todo. Espero que se sorprenda la gente. Es un sonido más nuevo, pero el disco por el vigésimo aniversario viene con muchas sorpresas", cuenta el cantante sobre sus próximos proyectos.

Asimismo, el artista ha echado la vista atrás a su faceta más personal y ha recordado su infancia. "No era muy buen alumno, pero era compañero excepcional. Realmente, considero que no tenía la madurez suficiente como para tomarme enserio", reconocía Bisbal. Fue por esto por lo que sus padres decidieron apuntarle a "un curso de guarda forestal".

"Después, ya traté de estudiar para mi formación profesional para ser guarda forestal. Pero llegó el mundo de la música antes", reconoce, haciendo referencia a no duró mucho más estudiando y se dedicó por completo a su sueño. "Una señora me escuchó cantar en esas formaciones y me propuso hacer una prueba para incursionar en la música y poder entrar en la orquesta Expresiones, de Almería. Tocaba a nivel Andaluz y por el levante", cuenta sobre cómo comenzó a cantar en la orquesta.

"Entré en 'Operación Triunfo' de milagro"

"Desgraciadamente, Expresiones se disolvió y ellos no tuvieron más remedio porque era trabajar por promesas y por un salario que 'cuando puedan te lo pueden pagar' y ellos tenían que seguir pagando los sueldos a los músicos y los cantantes", se lamenta Bisbal. "Me dio mucha pena porque para mí fue mi universidad. Yo estuve en la orquesta cuatro años, en 1998, 1999, 2000 y 2001. Para mí fue mi mejor formación y, justamente al finalizar la temporada con unos 100 conciertos, entré en 'Operación Triunfo' de milagro", apunta.

Ha sido entonces cuando también ha recordado cómo logró entrar a 'Operación Triunfo', el programa de televisión que le cambiaría la vida: "Al decir que era de Almería, me dijeron que no podía ir porque el último casting se hacía en Barcelona y era repesca allí por ser una ciudad importante. Me saqué un vuelo y fue la primera vez en mi vida que me subía a un avión".

"Además, para mí supuso un gran esfuerzo económico. Porque yo me puse a invertir muy joven en mmi futuro, con mi primera casa, mi primera propiedad. Entonces, fue un disparate. Pero mis padres no dudaron en avalarme y echarme una mano con mi sueldo. Entonces, no solo fue mi sueño, también el de mi familia", confiesa el artista.

