Esparza, líder de UPN, denuncia el acuerdo PSOE-Bildu en Pamplona: "Me parece indigno lo que está ocurriendo"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro es Javier Esparza. Ayer estaba en la manifestación en Pamplona contra el acuerdo PSOE-Bildu. Este lunes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar lo que se vivió en esa concentración. "Estamos orgullosos de la respuesta. Ha sido un éxito de convocatoria. Quedó claro por qué UPN es el primer partido de Navarra. Pamplona no se vende y no se va a rendir, que lo tengan claro, ese es el mensaje de ayer".

Sobre los planes que podría esconder este pacto, asegura Esparza que "hay un antes y un después en la política española. Calviño hablaba de primero de democracia. Es que en el primer día de clase te dicen que no puedes quitar la alcaldía de Pamplona a los demócratas para dársela a una formación que tiene terroristas en sus filas. Me parece espantoso lo que está ocurriendo e indigno".





El líder de UPN recuerda que desde el PSOE aseguraron que no iban a dar la alcaldía a Bildu. Por tanto, en esta situación "y con esta falta de pudor democrático puede pasar absolutamente de todo. Esto es en lo que se ha convertido la política española. Van a sacar a los presos de la cárcel, no tengo ninguna duda. Es tan indecente que no tienen valor ni coraje suficiente para contarnos la verdad".

"Yo si fuera el PNV estaría preocupado porque no tienen credibilidad y mienten todos los días", prosigue su discurso.

Respecto a la charla que mantuvo con Chivite, explica que les tendieron la mano y le planteó "la posibilidad de hablar de gobernabilidad. Hemos querido que el PSOE gobernara Navarra, pero sin Bildu. No quisieron sentarse. Esto es lo que desgraciadamente tenemos".





Asegura Esparza que hay que poner el foco en Pamplona porque "es gravísimo. Iremos viendo. Con esta gente no te puedes fiar de nada. Ahora lo que hace falta es hablar de esta ciudad, del retroceso que va a significar darle la alcaldía a este señor y con los discursos de los progresismos".

"Hay cosas por las que no podemos pasar", denuncia Esparza en 'Herrera en COPE'

Desde el punto de vista democrático, España tiene que reaccionar porque, en palabras del líder de UPN, "hay cosas por las que no podemos pasar".

Gran parte de la militancia del PSOE, indica Esparza, no comparten esta decisión adoptada por el partido de Sánchez. "Me dicen que no están de acuerdo con esto, pero es que no hay que votar al PSOE. Creo que en este momento, y sobre todo cuando se cruzan determinadas líneas, hay que ser valientes".

Por último, recuerda que "el mismo acuerdo que firmé con Rajoy dos veces y con Casado, se lo ofrecí a Feijóo. Y me dijeron que no. Ellos sabrán. A partir de aquí, dijimos que no íbamos a votar a Sánchez. Nosotros no hemos entrado ni en el mercadeo ni en la negociación. La relación es formal y la prioridad de UPN es gobernar Navarra con lealtad a España".