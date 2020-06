La entrevista de Herrera a Zapatero, en diez frases

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero disiente de la visión de Felipe González sobre el gobierno de coalición tras compararlo con el camarote de los hermanos Marx. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Zapatero ha alabado la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus y ha arrinconado las críticas efectuadas. "El Gobierno ha tomado en muy poco tiempo muchas decisiones trascendentales y se han sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobierno monocolores. La experiencia del gobierno de coalición es bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos y esta situación va a unir aún más al Gobierno", ha dicho.

A continuación, resumimos la entrevista de Herrera a Zapatero en COPE en diez frases:

1. PULLA A FELIPE GONZÁLEZ

"No creo que el Gobierno de coalición parezca el camarote de los hermanos Marx. Ha tomado en muy poco tiempo muchas decisiones trascendentales y se han sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobierno monocolores. La experiencia del gobierno de coalición es bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos. De hecho, la crisis del coronavirus va a unir aún más al Gobierno"

2. IGLESIAS NO ALIENTA CACEROLADAS CONTRA LA MONARQUÍA

"No creo que las caceroladas fueran contra Felipe VI. En todo caso, fue una consecuencia de las informaciones sobre el Rey Emérito. No me gustan las caceroladas ni los escraches. La democracia tiene unos amplios sistemas de libertad de expresión que permiten respetar a las personas y las instituciones"

3. ZAPATERO PREFERÍA EL PACTO CON IGLESIAS QUE CON RIVERA

"A mí me gustaba más Podemos que Ciudadanos, porque nunca me gustó el proyecto de Rivera. De hecho, creo que ha sido uno de los peores experimentos de la democracia. Me parecía importante que un grupo que venía de posiciones antisistema viera que la democracia es de verdad"

4. SI HAY UN REPUNTE DE LA ECONOMÍA, NO HABRÁ RECORTES

"Cuando yo viví la crisis financiera de 2008, siempre pensé que no volvería a ver una crisis peor. Pero esta crisis es mucho peor. Si conseguimos que en el primer semestre de 2021 haya una recuperación vigorosa, sólo harán falta medidas de contención de gasto pero no recortes"

5. NO HUBO LLAMADA DE OBAMA EN 2010

"Yo no recibí ninguna llamada de presión. Ni del BCE, ni de Merkel, ni de Obama. Era yo el que llamaba a los diferentes grupos parlamentarios para sacar unas medidas que iban a contener el gasto. Europa aprendió una lección de una respuesta que no fue adecuada. La fortuna es que se aprendió y Europa ha recobrado fuerza".

6. LA OMS NO AVISÓ DE LA MAGNITUD DE LA PANDEMIA

"Hasta prácticamente bien entrado en marzo, la mayoría de médicos y autoridades sanitarias que escuchábamos decían que el coronavirus era algo más que una gripe pero no existía ni de lejos una aproximación a lo que luego pasó. Llevo mal que se piense que se autorizó una manifestación por prevalencia de la ideología sobre la salud. La democracia es un sistema basado en la buena fe".

7. EL PACTO DEL PSOE CON BILDU SOBRE LA REFORMA LABORAL ES UNA "DECLARACIÓN DE INTENCIONES"

"La reforma laboral no se ha derogado. Entiendo que el Gobierno tenía que buscar esa mayoría parlamentaria para sacar adelante la prórroga del estado de alarma, con Bildu o quien hiciera falta pactar. Hay cosas que mejorar en la reforma laboral, pero me gustaría que el debate político o económico girará sobre qué empleos genera nuestra economía. Está sobrevalorado el debate sobre la reforma laboral. El documento es una declaración de intenciones".

8. ZAPATERO ALABA EL PAPEL DE DELCY RODRÍGUEZ

"No tengo información sobre la escala de Delcy Rodríguez en Barajas. Yo no estaba avisado y me parece que una vez más todo lo que pasó fue insólito y exagerado. Delcy, con la que tengo buena relación, es la persona más cercana al acuerdo y al diálogo con la oposición. La aproximación convencional que se hace sobre Venezuela es muy equivocada y el tiempo me dará la razón".

9. EL GOBIERNO DE MADURO AGUANTARÁ

"No van a tumbar al Gobierno de Maduro. La única salida es el diálogo. Año y medio de Guaidó sólo han servido para que la oposición esté más divivida y que el Gobierno de Maduro salga más reforzado"

10. CRÍTICAS A ESTADOS UNIDOS

En la escena internacional de las últimas décadas, ahí están las acciones de Estados Unidos. (...) Estoy esperando a que se haga una autocrítica de los que han defendido que había que presionar y sancionar al gobierno de Maduro para intentar tumbarlo"