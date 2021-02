Enrique Pamiés: “No sé si fui acusado porque era el blanco propicio”

La vida de Enrique Pamiés no ha vuelto a ser la misma desde el 4 de mayo de 2006. Aquel día se produjo el chivatazo, un supuesto operativo puesto en marcha por él – (siempre lo ha negado) – para evitar la detención de varios individuos por formar parte del aparato de extorsión de ETA. El dispositivo de escucha de la Policía en el automóvil de Joseba Elosúa y su testimonio, le implicaba directamente y según la sentencia, en el chivatazo.

El insistía en que no hizo esa llamada. Pero lo que parecía que se resolvería rápido, ha sido una pesadilla. Los que le alabaron un día, le abandonaron al siguiente. La carrera de Enrique Pamiés se derrumbó en segundos.

Por primera vez da su extenso testimonio en un libro: “Cómo luché contra ETA”, escrito por el periodista Pablo Muñoz y el policía Antonio Sala. En él defiende lo que siempre ha defendido: que no dio el chivatazo, ni aunque hubiera salvado un proceso para acabar con la violencia. “Se examinaron datos, y se dejaron sin examinar otras llamadas no se si porque era el blanco propicio, o porque había que señalar a alguien”.

“Entenderlo no lo entiendo”, porque fue una acusación por colaboración con banda armada y Pamiés, tras 30 años de lucha precisamente en el camino contrario, no lo entiende. Cuando jura el cargo como comisario en 2004, era un momento muy bueno en su carrera. “Yo era muy feliz haciendo lo que hacía”.

Después de tantos imagina que esa llamada, que insiste que él no hizo, sería para algo más, alguna razón política, que convierte su vida en una pesadilla “tuve que mantener el tipo y no dar señales de que estaba hundido porque tenía que estar a la cabeza de una u otra operación”. Las condiciones de su día a día eran las mismas pero “con esa espada de Damocles, que me tenían a mi y a mi familia en esa tensión”.

De los jueces habla decepcionado: “el juez Ruz no admitía réplica, todos los recursos que presentábamos no eran admitidos, y no recuerdo ni que me llegase a tomar declaración”. Admite tener sospechas, pero “sin pruebas no se puede señalar a nadie”. “Ningún juez del Supremo, ni de la Audiencia Nacional ha revisado el caso”. Confirma que le han llegado a insinuar que si implicaba a Rubalcaba, él podría salir mejor parado, y le cuenta a Carlos Herrera que fue en una comida con Basagoiti el cual “no es que te dijeran directamente nada, pero lo insinuó”.

Se ha jugado la vida varias veces “pero tu no piensas en eso, solo tienes ganas de ir”. La lealtad no tiene precio pero asegura que nadie la ha intentado comprar con dinero “con buenas salidas si, pero con dinero no”. Confiesa haber recibido un par de llamadas incómodas tras publicar este libro, pero nunca dio ninguna entrevista para contarlo, como nunca dio, según sigue afirmando, el chivatazo que le cambió la vida.