Enrique Cocero, consultor político: "No veo viable el ‘impeachment’ contra Trump"

El consultor político Enrique Cocero ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE' para conocer las posibilidades de que salga adelante el juicio político que la Cámara de Representantes ha impulsado contra Donald Trump por incitación a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio hace una semana por parte de ultras arengados por el presidente republicano. Según ha dicho, no ve viable el ‘impeachment’ ya que los republicanos no han decidido aún su voto.

Mitch McConnell, el más poderoso republicano en el Capitolio, "no ha decidido el voto y esto es lo más significativo de todo", ha explicado. "Está manteniendo una duda razonable sobre cuál tiene que ser la orientación".

Cocero ha dicho que los delitos que se imputan a Trump "tienen que ver con la incitación a la sedición" tras el discurso que pronunció el 6 de enero frente a la Casa Blanca poco antes del ataque al Capitolio, en la misma jornada en la que el Congreso se disponía a confirmar la victoria del demócrata Joe Biden. "Hay abogados y juristas que dicen que ese discurso no es causa de un crimen federal, pero atenta contra los principios y las instituciones del país", ha dicho el consultor.

A su juicio, los demócratas buscan con el 'impeachment' retratar a los republicanos para tener "argumentos" contra ellos en caso de que no censuren a Trump. Por lo pronto, ya han ganado que un presidente republicano "sea el único que ha tenido un 'impeachment' dos veces y que pueda salir condenado".

En lo que respecta a la petición de la Cámara de Representantes al vicepresidente Mike Pence para que invoque la Enmienda 25 de la Constitución a fin de destituir a Trump, Cocero ha explicado que "tiene su complicación" porque los artículos de la constitución "no están perfectamente definidos". Pence dijo que "había dos cuestiones por las cuales no podía invocarla: iría en contra de lo que sería la textualidad y tendría que reunir a todo el gabinete y dos tercios votar a favor", pero Trump "tiene a cinco secretarios que son interinos", es decir, que no han pasado por la confirmación del Senado. Esto "podría presentar muchos problemas a la hora de legitimar una salida del presidente".

El consultor ha dicho que el traspaso de poder a Biden va a ser "extraño", sin la presencia de Trump y con 15 mil efectivos de la Guardia Nacional activados en la capital. Con Pence llamado a reconstruir el Partido Republicano, Cocero no cree que "el partido esté muy a favor de que Trump se vuelva a presentar" en un futuro.