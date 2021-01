DIRECTO | Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional al no poder controlar a sus seguidores

SIGUE EN DIRECTO LAS PROTESTAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN EEUU POR PARTE DE MANIFESTANTES PRO-TRUMP

22.05h | Más imágenes que llegan del interior del Capitolio, en Washington D.C.

21.58h | Algunos de los manifestantes llevaban la bandera confederada, que es objeto de polémica por todo lo que significa.

21.56h | El Ejército ha activado a toda la Guardia Nacional de Washington DC, unos 1.100 soldados, según ha informado un oficial del Ejército a The New York Times. Además, el Gobernador de Virginia envió miembros de la guardia del estado para tratar de sofocar la violencia en la capital.

21.53h | Varios republicanos han pedido a Trump que pare

El republicano Mike Gallagher, a través de una entrevista en la CNN, ha pedido al presidente que cese en su intento de mantener la idea de fraude electoral: "Déjelo, señor presidente. Necesitamos que cancele esto". Fotografía de AFP

21.51h | Un grupo de hombres ha entrado a la oficina de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi es la tercera persona en la sucesión de la línea presidencial y se encuentra en un lugar seguro.

21.49h | Una mujer en estado crítico tras recibir disparos en los disturbios. La víctima ha sido trasladada a un hospital, según ha informado la CNN.

21.47h | Trump autoriza que la Guardia Nacional acuda al Capitolio. Tras más de una hora de disturbios, el presidente saliente ha ordenado el despliegue de la fuerza militar armada. Lo ha confirmado su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful. — Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

21.45h | Fox News ha informado de que una víctima de un tiroteo fue trasladada desde el Capitolio de Estados Unidos hace unos 30 minutos.

21.43h | Una mujer habría resultado herida en el interior del Capitolio

Una mujer, herida dentro del Capitolio pic.twitter.com/JlUnqhTx1N — El HuffPost (@ElHuffPost) January 6, 2021

21.42h | Sánchez y Podemos se suman la repulsa de lo ocurrido en EEUU

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU.

La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

Trump llama al golpe de estado y sus seguidores irrumpen en el Capitolio. Un ataque a la democracia en toda regla.



Este es el resultado de los discursos antidemocráticos e incendiarios de la ultraderecha.



Pierden el respeto a las instituciones cuando no sirven a sus intereses. pic.twitter.com/ON54TD8uuk — PODEMOS (@PODEMOS) January 6, 2021

21.41h | El exministro socialista, Miguel Sebastian, ha denunciado lo que está sucediendo en Washington a través de su perfil oficial en Twitter.

Nunca pensé que podría ver esta imagen en EE.UU. pic.twitter.com/NwCkWIJUPE — Miguel Sebastian (@migsebastiang) January 6, 2021

21.40h | Más instantáneas en las que se observa a los manifestantes en los pasillos del Capitolio.

21.37h | Estas son algunas de las imágenes que llegan del interior del Capitolio.

21.34h | Los legisladores demócratas han asegurado, según The New York Times, que la Policía del Capitolio les había ordenado que se cubrieran en el suelo y se prepararan para utilizar máscaras antigas. "Esto es una locura", aseguraba el senador Dean Phillips.

They’ve asked us to take cover on the House floor and get our gas masks ready. This is insane. — Rep. Dean Phillips ���� (@RepDeanPhillips) January 6, 2021

21.27h | Trump ha insistido a través de su cuenta oficial en Twitter que sus seguidores se mantengan pacíficos.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

21.28h | Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha afirmado que ha escuchado a la Policía disparar en el edificio del Capitolio, tal y como ha recogido Fox News.

21.25h |

.@GOPLeader responds to the breach of the Capitol:



"This is so un-American... I could not be sadder or more disappointed at the way our country looks at this very moment...



This is not the American way.



This is not protected by the First Amendment.



This must stop now." pic.twitter.com/b7lt5DPY7c — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

21.23h | El senador Mitt Romney, mientras se dirigía al sótano del Capitolio, aseguraba que "esto es lo que ha causado el presidente".

Mientras, todo el Senado era empujado a este lugar seguro junto a policías uniformados que tratan de velar por la seguridad de los senadores, según ha informado The New York Times.

21.21h . Trump señalaba a Pence como responsable del caos que se está produciendo en Washington

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Trump culpaba a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución minutos después del asalto.

21.19h | El presidente saliente, Donald Trump, aseguraba hace unas horas que no reconocería la derrota. "No cederemos nunca, nunca concederemos"

21.18h | Los seguidores de Trump se mantienen en la puerta principal

21.15h | La alcaldesa de Washington ha ordenado minutos después el toque de queda en la ciudad a partir de las 18h por los incidentes en el Capitolio. Los militares se están desplegando en los alrededores del Capitolio.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

21.14h | Los Policías sacan armas dentro del Capitolio

Las imágenes de la escena, tal y como ha contado The New York Times, mostraban al menos a dos oficiales apuntando con sus armas hacia las puertas de la cámara.

21.09h | El Capitolio está confinado y todos los congresistas que allí se encontraban han tenido que ser evacuados. Según las imágenes que han reflejado algunas televisiones estadounidenses, se ha registrado el lanzamiento de gases lacrimógenos y se habrían escuchado sonidos de detonaciones.

�� La policía utiliza gases lacrimógenos para evitar el ingreso al Capitolio de manifestantes que apoyan al presidente Trump. pic.twitter.com/aQZpy8pUrP — Univision Noticias (@UniNoticias) January 6, 2021

Miles de seguidores del mandatario de EE.UU., Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores abordan la validación formal de triunfo de Joe Biden en las presidenciales.

Como consecuencia, la Policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio.

Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos por la Policía que custodia el Congreso.

A mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que "nunca" concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.

En el interior, los legisladores celebran la sesión formal para validar los votos de las elecciones de noviembre en las que Biden se impuso a Trump.

Las imágenes corresponden a un momento en el que se estaba debatiendo la certificación de votos que darían la victoria final a Biden en el proceso electoral. Hay mucha gente que está cortando el tráfico en una Avenida cercana a esta localización, tal y como ha contado nuestro compañero Juan Fierro.

Washington DC right now pic.twitter.com/oAb8uVeFT6 — Sam Carrico (@samueldcarrico) January 6, 2021

Ante estos disturbios, los legisladores pidieron un receso en sus debates ante el peligro de que algún manifestante violento pueda ingresar al Congreso.

Washington DC

pic.twitter.com/Xr30qCgsqF — Jhon Torres Jimenez (@jhontxu) January 6, 2021

Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso.

Injured police officer evacuated after being attacked by Trump supporters: pic.twitter.com/OKEVDtGarb — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Partidarios de Donald Trump chocan con la policía en las escalinatas y algunos logran entra al Capitolio mientras se realizaba la sesión especial para certificar la victoria de Joe Biden https://t.co/9zjQlygotY

pic.twitter.com/TMY6Cn9Mqk — OPY (@OpyMorales) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Mientras, Trump ha pedido apoyo a la Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden. El presidente saliente ha asegurado que la Policía está de parte del país. Además, ha reclamado en su cuenta oficial de Twitter que sus seguidores se mantengan pacíficos, dada la tensión que se respira en la puerta del Capitolio.