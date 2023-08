Enrique Cocero analiza el panorama geopolítico internacional tras la cumbre de los BRICS

Hoy miramos a Sudáfrica. "Los líderes de los BRICS -formada por los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- se reúnen allí para trazar el rumbo futuro de este bloque de naciones en desarrollo". Así es como ha empezado Enrique Cocero esta mañana el análisis en su 'Pizarra' de 'Herrera en COPE'.

"No nos engañemos, porque entre estos países lo que tradicionalmente siempre ha habido es recelo, pero también necesidad, porque al final son países muy industrializados, con grandes recursos y que también aspiran a dominar la economía", explicaba Cocero. Otra cosa es "que lo hagan juntos", pero ha desarrollado el analista que "su lucha es por batir a EE.UU, imponerse a la Unión Europea o relegar alianzas estratégicas y comerciales como el KAFTA (entre Corea y Australia) o el JAEPA (entre Japón y Australia)". Además, sabemos que Corea y Japón acaban de firmar la paz en un conflicto comercial que les arrastraba desde 2019.

Vamos, "que el mundo se mueve, y la mayor parte de ese fenómeno es fuerza aplicada o supervisada por Estados Unidos, así que es fácil entender que los BRICS no quieren dejar escapar su oportunidad", ha defendido Cocero. De hecho, se quieren expandir y ya hay hasta 20 países llamando a la puerta del grupo "como pueden ser Egipto, Bangladesh o los Emiratos Árabes Unidos". Hasta aquí los objetivos. Ayer, las "desavenencias". Porque las divisiones existen y se manifestaron ante una posible expansión del grupo destinada a aumentar su influencia global.

Conflictos de interés

Decía Cocero que "si lo pensamos un poco, llegamos rápido a la cuestión esencial: China y Rusia quieren meter el acelerador, pero la guerra de Ucrania no ayuda, la crisis de demanda interna de China menos y Sudáfrica o Brasil no ven claro el alineamiento". India es "otra cosa" porque navega con cierta maestría entre las aguas de ambas influencias. Como si haber asistido a la cumbre fuera más bien un 'voy a ir a ver que se cuenta el resto'. Y como decía antes el analista y consultor, el mundo se mueve "pero China y Rusia no ven que se mueva según el ritmo que ellos quieren". Por tanto, ambas naciones quieren empujar a Brasil, India y Sudáfrica a incrementar influencias, sobretodo en organizaciones internacionales.

Esa divergencia de objetivos la puso sobre la mesa Lula da Silva, declarando que su intención no es ser un rival del G7 ni del G20 (al que por cierto pertenecen los cinco países), sino "organizarse mejor entre ellos". Esta forma de entender la alianza, según Enrique, "anularía por tanto las aspiraciones chinas y rusas, y reduciría a los BRICS a acuerdos multilaterales". Recordaba, además, que otra aspiración rusa y china a la que se une Brasil, "ojo, es desdolarizar las transacciones entre estos países y potenciar las monedas propias", pero claro, esto complicaría las transacciones, "algo que no creo que interese a ninguno".

Además imaginemos que sí, "que deciden no oponerse al malvado dólar". "Que como decía Manolito, el amigo de Mafalda, tiene ese verde tan sexy". ¿Qué moneda saldría victoriosa y sería hegemónica entre los BRICS? ¿El yuan? ¿El rublo? ¿Por qué? Porque ha explicado Enrique que "por simplificar e impactar lo menos posible en el mercado de cambio debería haber una moneda preferente, tal y como pasa hoy con el dólar".

Putin ha hecho su "guerra particular"con el tema, "prohibiendo en su país las transferencias u obligando a las empresas a tener el 80% de sus depósitos en rublos". ¿Y qué ha conseguido? Pues la respuesta que ha tenido ha sido el "incremento de inversiones en criptoactivos desde Rusia".

"Vamos, que hoy, los BRICS es poco más que un acrónimo". Con el "matrimonio de conveniencia" entre Rusia y China, con India y Brasil "que se acercan más a Estados Unidos y a la Unión Europea", y una Sudáfrica, ha concluido Cocero, "que empieza a sentirse rodeada en el continente por, vaya, Rusia y por China".