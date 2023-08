Enrique Cocero analiza cómo influye la economía en los pactos por la gobernabilidad de España

Seguimos pendientes de las negociaciones para la investidura. "Y hay días que esto parece más una partida de póker que un diálogo por la gobernabilidad", así arranca Cocero este viernes en 'Herrera en COPE' analizando en su 'Pizarra' los pactos de gobernabilidad tras el 23J, y en concreto, las negociaciones en materia económica.

"Porque 72.000 millones de euros sobrevuelan las negociaciones para lograr una mayoría parlamentaria por parte del PSOE". La condonación parcial o total de esa deuda por parte del Estado es una de las cuestiones "que ha puesto el Partido Socialista para que el independentismo catalán se anime a hablar", comentaba Cocero.

"Y aquí es donde está la perversidad". En una suerte de 'si sigo en el gobierno, operaré para favorecerte'. 72.000 millones es la deuda catalana que está en manos del Estado, "y aunque ya lo contamos el lunes, es un buen momento para asentar cifras", ha explicado el analista.

Los ránkings en deuda por comunidades autónomas

Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, con una cuenta pendiente total de 86.500 millones de euros. Un 33 por ciento de su PIB, "que suponen 11.000 euros por catalán". La segunda en las tres modalidades es laComunidad Valenciana; 55.500 millones en total, 46.300 con el Estado y 10.500 euros por valenciano. "Así que entiendo que Ximo Puig no puede sacar mucho pecho tras ocho años de gobierno, lo que hace paradójica su defensa de la gestión la pasada campaña autonómica", se lamentaba Enrique Cocero.

"A partir de aquí ya las cosas se vuelven algo más heterogéneas, porque la tercera región en deuda total es Madrid, pero por habitante es la mitad que la de Valencia, y tiene 0 euros pendientes con el Estado Central", ha alegado. De hecho, por ciudadano "están por delante de ella Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla la Mancha".

La tercera en deuda con el Estado es Andalucía, pero es la cuarta en deuda total y la tercera por la cola en deuda per cápita. "No sé si los oyentes van captando la copla".

Un entorno de todo menos claro

El sistema de financiación habita "en un entorno lúgubre", y más tendente a la oscuridad que a la claridad, y como con el caso de Valencia, "no será que Pedro Sánchez no haya tenido tiempo para clarificarlo". Lo que tenemos claro es que "si algo no es, es equitativo". Porque de serlo, "la segunda región con mayor PIB y cuarta per cápita, no tendría la mayor deuda".

Así que poner 72.000 millones de euros de deuda con el Estado como paliativo a cambio de votos en el Congreso de los Diputados "hace rebrotar las llagas", ha comentado preocupado Cocero en los micófonos de 'Herrera en COPE'. "Y digo rebrotar porque siempre que un pacto está encima de la mesa y el independentismo trae el referéndum, la financiación es la contrapartida".

A veces la financiación y una oración, pero "el caso es que al independentismo le interesa más la tensión que las urnas, porque la tensión mantiene el conflicto y el conflicto, por ahora, es lo que permite la supervivencia del independentismo".

"Ahí están las pruebas". Analizaba los datos Cocero, afirmando que "Junts tensando la cuerda pierde pocos votantes y un escaño, mientras ERC asintiendo y conciliando pierde la mitad de diputados y 200.000 votos".

Y mientras, el PSOE juega su baza de "cordón sanitario" y ahora bloquea un acuerdo con el PP de Ceuta, "simplemente por no fastidiar su ruta en el Congreso, que pasa por todo lo que acabamos de hablar", concluía el consultor político.