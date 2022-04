Elías Bendodo le pide a Sánchez, en COPE, "que se tome muy en serio las propuestas del PP"

La mano derecha de Juanma Moreno Bonilla en el gobierno de Andalucía es el nuevo “número tres” del PP de Alberto Núñez Feijóo. Su capacidad de negociación y su visión estratégica para alcanzar el pacto de gobierno que permitió desalojar al PSOE de San Telmo han sido decisivas para que Feijóo le escoja como hombre clave en la nueva etapa de los populares.

Sobre una de las grandes preguntas, la de cuándo convocará el presidente andaluz elecciones para la Junta, Elías Bendodo ha señalado que Moreno Bonilla “sigue pensando la mejor opción para los andaluces”. Recuerda que, por ley, los comicios no se pueden celebrar ni en julio ni en agosto, por lo que “solo nos queda el 19 o el 26 de junio. Si no, ya nos tendríamos que ir a después del verano”.

El “número 3” del gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha urgido a Pedro Sánchez en que su gobierno “se tome muy en serio las propuestas que le han llegado del PP”. Entre ellas, está la principal, una bajada de impuestos, que recuerda “daría respuesta a los problemas reales de la gente. Pedro Sánchez se tiene que tomar con respeto la rebaja fiscal y el plan económico que vamos a presentar. Es una cuestión de lógica y esperemos que sea acogida por el Gobierno”.

Elías Bendodo, la persona que aupó a Moreno Bonilla a conquistar San Telmo, asegura que el “el PP de Núñez Feijóo es muy parecido al PP andaluz de ahora”. Insiste en la importancia de “hablar con todos y pactar con todos. La transversalidad es la que permite llegar a acuerdos, y hablar con los agentes sociales y con los empresarios enrique las propuestas que se están haciendo ahora al Gobierno”.

El coordinador general del PP no se ha cerrado a debatir sobre la propuesta de que lidere la lista más votada, también comentada por Emiliano García-Page en el día de ayer en “Herrera en COPE”. Para él “el país tiene que seguir dando pasos para alcanzar una madurez democrática y parecerse más a las democracias europeas. Esto puede significar que se plantee que lidere la lista más votada con fórmulas de mayorías reforzadas”. Eso sí, Bendodo no confirma que este sistema se traslada a las elecciones generales, autonómicas y municipales: “Hay que hacerlo de forma progresiva, pero el país tiene que dar pasos más pronto que tarde”.

Elías Bendodo también ha hablado sobre la agenda de propuestas que tiene el PP: “Nosotros tenemos que priorizar y ahora la prioridad es estar con la gente. Apostamos por paliar la subida de precios y la subida energética. Se puede hacer una bajada de impuestos temporal, bajar el IPRF... esas son las medidas que quieren escuchar los españoles”. Explica que en Andalucía “hemos bajado todos los impuestos y hemos conseguido recaudar mucho más. Eso no lo entiende el socialismo. Hay que ser equilibrados y mantener los ingresos para que haya unos buenos servicios públicos, pero se pueden hacer muchas cosas que ahora no se están haciendo y urgen”.

En esta agenda, asegura, también está la renovación del Consejo General del Poder Judicial aunque reconoce que ahora mismo “no es una prioridad”. Matiza que “la prioridad de los españoles es paliar los efectos de la crisis” aunque señala que “claro que está en la agenda la renovación del CGPJ. Dentro de unos días se comunicará al Gobierno quién es nuestro interlocutor y quien llevará la negociación”.

Preguntado por Vox, y sobre si desde el PP miran a la formación de Santiago Abascal como un contrincante o como un aliado, Elías Bendodo critica el “supremacismo moral” que según él tiene Pedro Sánchez: “Mientras que el PSOE puede pactar con independentistas y con los que han querido romper España, nosotros parece que no podemos pactar con nadie. El objetivo de Sánchez no es aislar a Vox, es aislar al PP. Vamos a intentar lograr la mayoría y no depender de nadie, pero no puede darnos lecciones sobre pactos”.