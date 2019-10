Dolores Redondo: "Yo he matado a un personaje y he estado en duelo"

Dolores Redondo tiene dos vidas: una, la que pasa en casa, en el pueblo de Cintruénigo, horas y horas sin salir, mientras escribe sus libros...Y otra, la que no pasa por casa, porque entre la promo y los éxitos, debe recorrer toda España y parte del resto del mundo. En casa ya están acostumbrados a esa locura de vida que cambió sus vidas hace 6 años.

Tanto para una cosa como para la otra, su marido es su mayor apoyo, y el nombre que intuyó que estaba hecho para el éxito: Amaia Salazar. Una mujer que vuelve a ser la protagonista de su libro: “La Cara norte del corazón”.

Admite Redondo que "explico momentos que faltaban en otros de mis libros". Casi por petición popular, cuenta datos más personales de la protagonista, por primera vez habla del padre, y profundiza en otros personajes como Dupree.

En cada libro hay siempre algo de si misma, pero advierte que "hay que enseñar la piel en la medida justa, pero no hace falta entrar en profundidad". Las historias siempre son dignas de una película, y por eso no es raro que ya dos de sus libros hayan tomado la forma de largometraje: el 5 de diciembre se estrena "Legado en los Huesos", el 3 de abril "Ofrenda a la tormenta" y pendiente de rodaje "Todo esto te daré".

Si se lo hubieran contado años antes, la autora dice no creérselo: "Soñar todos soñamos, para proyectar y trabajar en esa dirección, pero no podía imaginarlo". Y es que imaginar es un ejercicio complicado y arriesgado. Imagina que debes matar a un personaje. No has hecho nada malo en el mundo real pero "yo hice un duelo en vida". Leer siempre fue un deporte de riesgo.