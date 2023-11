Un ex director del CNI explica las diferencias entre Al-Qaeda, Hamás y el Estado Islámico: "El problema"

¿Es posible que el mundo entre en una III Guerra Mundial? ¿Qué la desencadenaría? ¿Qué papel jugaría España? Estas y otras muchas preguntas sobre la inestable situación que vive el mundo han centrado la charla con Jorge Dezcállar en 'Herrera en COPE'. El ex director del CNI, ex embajador en Marruecos, Estados Unidos y la Santa Sede y experto en geopolítica, ha analizado la situación que vive Israel y el papel de Hamás en el mundo.

La evolución que vivimos ahora en cinco años, es superior a la que vivieron nuestros bisabuelos durante toda su vida: "Hay una frase de un historiador británico que dice 'El polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos deja ver con claridad lo que pasa'".

"Estamos viviendo cuatro revoluciones simultáneas y eso no ha ocurrido nunca antes, una tecnológica que es la de la robotización, la segunda es digital, la tercera es la genética y la cuarta es la revolución demográfica. Esto hace que se tambaleen los cimientos de aquello que consideramos sólido, de un mundo estable y más o menos construido", comienza detallando Dezcállar.

Y es que, en pleno siglo XXI, "tenemos que llevar un disco duro externo que es el teléfono móvil con un montón de datos que no somos capaces de almacenar. Todo esto produce incertidumbre e inestabilidad. El mundo está cambiando muy deprisa, nunca ha habido una aceleración tan grande del tiempo histórico".

Un mes del ataque de Hamás en Israel

Este martes se cumple un mes del ataque de Hamás en Israel. Ante esta situación, Alberto Herrera ha preguntado al experto en geopolítica qué debe hacer el país liderado por Netanyahu para erradicar a Hamás sin que la población sufra, que se ha centrado en dos aspectos "muy importantes".

"No es lo mismo Hamás que los palestinos, de hecho, la población de Gaza no está nada contenta con Hamás. Segundo, creo que es imposible destruir a Hamás porque tiene un ala militar que se va a descabezar sin ninguna duda, pero es mucho más, también es una organización social que paga maestros, mantiene mezquitas, hospitales, etc. Destruir una organización de ese tipo es prácticamente imposible", ha detallado el experto.

Además, ha puesto de confirmado las expectativas de la mayoría de analistas, que es que este conflicto puede extenderse en el tiempo: "Esto puede ser muy largo. Hay que combatir a los terroristas sin piedad, pero al mismo tiempo con normas".

Europa, en nivel 4 y 5 de alerta terrorista

Por otro lado, el exdirector del CNI ha analizado cuál es la situación de Europa, donde el nivel de alerta terrorista es muy elevado: "Es verdad que la alerta terrorista en Europa ha subido, pero Hamás no tiene ninguna simpatía por parte del Estado Islámico".

En este punto, ha explicado una diferencia sustancial: "El Estado Islámico declaró a Hamás blasfemo e ilegítimo porque había utilizado métodos democráticos para llegar al poder, había habido unas elecciones y eso a ojos del estado islámico es una barbaridad. Por su parte, Al-Qaeda estaba más centrada en su territorio con los regímenes que considera que se han desviado del Islam"

Tras esta aclaración, ha explicado cuál es "el gran problema que podemos tener en Europa" que son "lo que se llaman ahora los lobos solitarios. El individuo que está en su casa viendo la televisión y dice, tengo que hacer algo. Una persona que no ha estado radicalizaba antes, que es muy difícil de controlar".

