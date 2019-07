Diana Navarro, sobre su nuevo disco: "No te vas a esperar lo que escuchas. Y no todo es trap”

Diana Navarro lanzará su nuevo disco, 'Inesperado', entre octubre y noviembre. Como aperitivo, este lunes ha presentado en 'Herrera en COPE' 'Encrucijada', una canción dedicada a sus sobrinos y a la “preocupación” que tiene por la música que escuchan. “Les gusta mucho el trap y algunas letras a mí particularmente no me gustan nada. Quería que escucharan poesía con música trap y qué mejor que una copla de Marifé de Triana”, ha dicho.

La cantante malagueña ha confesado que vive un momento de “paz y felicidad”. Para ella, la gira 'Inesperado' que va a iniciar este jueves antes de que el disco salga al mercado “es muy especial”. Está “muy ilusionada porque llevamos un repertorio muy bonito”, ha señalado.

Navarro, a la que siempre le ha gustado fusionar diferentes tipos de música, ha dicho que el disco se llama 'Inesperado' porque “no te vas a esperar lo que escuchas. Y no todo es trap. Para nada”.

Aunque en 2018 se perfiló para representar a España en el festival de Eurovisión, Navarro ha confesado que empezó “a preparar la canción” y luego se enteró por la televisión de que no iba a ir.

“Me encantaría poder participar en un festival así. Sería una experiencia preciosa”, ha señalado. No obstante, ha manifestado que no sabe si esa oportunidad se volverá a repetir. “Pero si es, tiene que ser con mi equipo porque si me pego el golpe me lo voy a pegar yo”, ha advertido.