Diana de Arias sufrió un ictus y diseñó el 'Decedario' : "Nunca con 23 años te esperas que te pase algo así”

Diana tenía 23 años cuando sufrió un ictus mientras estaba durmiendo, en ese momento ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Se levantó de manera repentina viendo doble y tras esa primera preocupación vino la segunda, intentó moverse y no pudo. La parte derecha de su cuerpo estaba dormida

En la actualidad tiene 28 años y hace cinco llevaba una vida activa como cualquier joven de su edad. Estudiaba Diseño Gráfico en la Universidad de Valencia y estaba muy vinculada al mundo del deporte.

“Estaba de Erasmus en esa época, estaba viviendo en Roma y bajé en Navidad a ver a mis padres. Fue muy raro, nunca con 23 años te esperas que te pase algo así”, confiesa Diana de Arias. “Me asusté muchísimo y rápidamente mis padres me llevaron al hospital. En su momento no entendía nada, me pensaba que estaba en un sueño”.

Diana cuenta que lo que más le desencajó fue cuando los neurocirujanos le comunicaron que había tenido un daño cerebral y que tenían que operarla de vida o muerte. Pero insiste en que “en el fondo de mi tenía la esperanza de que de que vas a ir bien la operación”.

Tras pasar tres meses ingresada Diana de Arias volvió a casa y empezó a investigar sobre los daños cerebrales y presenta los siguientes datos: “En España cada año aparece más de 120 mil nuevos casos, es la primera causa de muerte en mujeres y que según un estudio de la plataforma por daño cerebral del 2018 actualmente existen 655 mil personas como pacientes de año cerebral”.

Para su trabajo de fin de grado Diana diseño el Decedario, un juego de mesa de uso terapéutico para personas que sufren daños cerebrales. “Decedario es mucho más que un juego de mesa, es un material terapéutico para estimulación cognitiva con más de 40 actividades diferentes. Son fichas con imágenes sílabas letras palabras iniciales y a través de esas fichas desarrollamos un montón de actividades diferentes para estimular diferentes funciones como las funciones ejecutivas, memoria, lenguaje la atención…”. Para desarrollar este proyecto la joven valenciana estuvo trabajando junto con varios profesionales y se puede adquirir en www.decedario.com/