El detalle de los Goya que no se explica Herrera: "¿Por qué se burlaron de él?"

La gala de los Goya 2020, en la que Almodóvar se coronó como el gran triunfador del año cinematográfico al ganar siete premios por "Dolor y Gloria", ha sido uno de los temas más comentados este lunes por la audiencia de "Herrera en COPE". Y así lo ha querido destacar Antonio Naranjo en su sección diaria de "La tertulia de los oyentes".

"Los oyentes distinguen bastante bien entre los que hacen cine y el propio cine. Y del cine español no se habla mal, pero de los que lo representan no se dice lo mismo. Y ha habido olvidados en la última edición de los Goya que ha llamado poderosamente", ha señalado Naranjo. El periodista hacía mención a la llamada de un oyente enfadado por la decisión de no rendir un homenaje a Arturo Fernández más allá de incluirlo en el in memoriam con el que la Academia recuerda a los profesionales de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior.

Sin embargo, a Carlos Herrera le llamó más la atención otro asunto. Y fueron las bromas malintencionadas de los presentadores Silvia Abril y Andreu Buenafuente contra el cineasta José Luis Garci, que no obtuvo ninguna nominación por su película "El crack cero". "Me pregunto por qué se burlaban de Garci diciendo que no tenía ninguna nominación. Un director que, por cierto, ha hecho una gran película. Ya sabemos que a Garci no le iban a dar una nominación. Pero de ahí a recrearse...", ha dicho Herrera.

En este sentido, el director de "El Mundo" Paco Rosell considera que la relación de Garci y la Academia del cine ya pasa de "castaño oscuro". "Ningunena a un señor que ha ganado un Óscar y que hace un cine extraordinario... Ese sectarismo ideológico que han hecho contra él hasta apartarlo del sistema como un apestado llama la atención. Y que se haga con cierta superioridad me parece despreciable", ha señalado.

Ignacio Camacho también ha criticado la petición del actor y director de Eduardo Casanova de dar más dinero público a la industria española del cine. "Un pollo que no sé cómo se llama salió allí pidiendo más dinero. Y este mismo es quien ha hecho una película que costó un millón de euros y recaudó 80.000", ha dicho.