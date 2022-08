Descubre la ruta que ha seguido Carlos Herrera este verano en el Camino de Santiago

El verano es buen momento para recordar los mejores instantes que nos ha dejado la presente temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, echamos la vista tan solo unas semanas atrás, cuando el comunicador realizó varias etapas del Camino de Santiago y desvelamos cuál fue el itinerario que siguió hasta llegar a Santiago de Compostela.

La unión entre Andalucía y Galicia iba un paso más allá cuando Carlos Herrera daba cmienzo a su peregrinaje hacia Santiago de Compostela, iniciando su recorrido desde Sevilla, desde el mismo set donde los oyentes de COPE pudieron seguir el minuto a minuto de unas elecciones andaluzas para la historia.

¿Por dónde ha ido Carlos Herrera en este Camino de Santiago?

Los oyentes de 'Herrera en COPE' escuchaban a Sergio Barbosa tomar el relevo al líder de la radio: "¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en el nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este martes 21 de junio de 2022", ha arrancado para acto seguido asumir: "Este es el típico día que, siendo martes y habiendo hecho Herrera el lunes, te dicen anda, tú no eres Herrera. Bueno y usted tampoco, señora. Yo no le voy recordando todo el día que usted no es Herrera", ha bromeado.

"Ahora en serio, es que faltan poco más de cuatro horas para que comience el verano y qué mejor momento que el cambio de estación para que Carlos Herrera, en su condición de embajador de honor del Camino de Santiago, comience su habitual travesía anual de la que iremos teniendo noticias puntualmente", ha relatado Sergio Barbosa, justo antes de detallar el recorrido que hará Carlos Herrera en este Camino de Santiago. Una ruta que puedes escuchar en el siguiente audio:

Barbosa, quien explicaba en el audio anterior por qué zonas de España pasará Carlos Herrera este verano en su Camino de Santiago, confesaba que ya ha llegado "alguna foto" por la redacción de 'Herrera en COPE'. Sobre la ruta jacobea que seguirá Herrera este verano, Sergio Barbosa ha explicado que "los que la han hecho ya saben lo mucho que merece la pena". Así que ya saben, no duden en pasarse este año por el Camino de Santiago que quizá se encuentren con el presentador líder del prime time de la radio en España.

El insólito momento en el que Carlos Herrera daba comienzo al Camino de Santiago desde Sevilla

"Bueno, chicos que lo paséis bien", ha comenzado diciendo el presentador del programa rodeado de todos sus colaboradores. "Yo voy a hacerle el periplo de cada año con una mochila", ha agregado Herrera en el vídeo que se puede ver a continuación:

Uno de los que ha intervenido ha sido el colaborador Antonio Naranjo: "Con lo grande que es esa mochila, ¿a dónde te vas? ¿A Moscú?", ha preguntado. "La mochila es una casa móvil y tú llevas tu casa en la mochila como el caracol lleva su casa encima", ha respondido inmediatamente Carlos Herrera. A continuación, ha querido dar valor al Camino de Santiago. "Un peregrino siempre tiene albergue. España entera está llena de múltiples alternativas, desde palacios hasta posadas, casas rurales y acomodos", ha dicho.





A continuación, el director de 'Herrera en COPE' ha querido matizar que "hay muchos lugares al alcance de todos los bolsillos y un bolsillo modesto como el mío, encuentra también el suyo, y efectivamente alimento con el que recuperar vitaminas, además de alimento espiritual que supone el Camino y los tesoros de España". Seguidamente, y tras anunciar así que iba a comenzar el camino de Santiago desde la azotea del Hotel Querencia de Sevilla, Herrera se despedía con un sencillo "hasta la próxima, adiós" de todos sus compañeros. De esta forma, el comunicador de esta casa daba inicio a una nueva aventura.

La Xunta nombra a Carlos Herrera embajador de honor del Camino de Santiago

El Consello de la Xunta dio luz verde hace casi dos meses a un decreto por el que se nombró a Carlos Herrera, embajador del Camino de Santiago. Lo anunció en rueda de prensa Alberto Núñez Feijóo, el cual aseguró que este "reconocido periodista" da difusión al Camino con su "posición destacada en los medios de comunicación" al mismo tiempo que destacaba su "papel como peregrino" por el "hecho de que hace un tramo del Camino todos los años". Por lo tanto, "esto acredita un merecimiento explícito de reconocimiento en opinión del gobierno gallego", indicó Feijóo.





Herrera, al recibir esta distinción, se incorporó así a una lista de honor que inauguró el Rey cuando era Príncipe de Asturias y a la que se sumaron el Rey Emérito, Mariano Rajoy, el Consejo de Europa y el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.

La ruta de Carlos Herrera en el Camino de Santiago ha sido uno de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada. Y recuerda, el próximo mes de septiembre arranca una nueva temporada de 'Herrera en COPE'.