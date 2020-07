La definición de Herrera sobre Gabriel Rufián tras ser socio de Sánchez, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera, ha advertido a los oyentes que el Gobierno de Pedro Sánchez va a tratar mejor a los ansistemas que a los defensores de la Constitución, el mismo día en el que el presidente Pedro Sánchez ha dejado de estar en funciones, para convertirse en presidente de Gobierno tras casi un año y medio y dos elecciones generales, gracias a los apoyos de diversos grupos soberanistas vascos, catalanes y gallegos como son EH Bildu, ERC y BNG.

Para el comentarista, la persona clave en el entente alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos un día después de haber celebrado las elecciones y de haber cosechado menos apoyo electoral con una destacada bajada de votos por parte de los de Iglesias, ha sido Gabriel Rufián. Ha sido él, y no el líder de los morados, quien siempre se ha mantenido serio en sus convicciones y ha ejercido como una figura emergente dentro de este círculo de intereses.

El hombre fuerte del nuevo Gobierno

Rufián, al que Herrera califica como "hombre fuerte" del Congreso, ha sido el responsable de que ambas formaciones (PSOE y Unidas Podemos) llegasen a un acuerdo apenas 24 horas después de haberse celebrado los comicios y quien ha permitido que los votos de diversos grupos separatistas estén al servicio del secretario general de los socialistas, sin tan siquiera poder explorar la vía mayoritaria de PSOE y PP.

Una legislatura la que comienza este día, prevé Carlos Herrera, que va a estar marcada por ataques a la monarquía y a la dignidad de las instituciones "sin que haya una respuesta del Gobierno".

Un silencio, recuerda Herrera, que ya ha estado presente en las sesiones al control del Congreso en los diversos ataques que grupos como EH Bildu, ERC, JxCAT y BNG han lanzado hacia las estructuras más básicas del Estado y que todos los ministros, y presidente, han callado y normalizado.

El pacto con los herederos de ETA

Pero para el periodista, lo grave es que Pedro Sánchez, quien siempre ha intentado renegar de la denominada 'izquierda abertzale', ha alcanzado un acuerdo con los herederos de ETA.

Un hecho simbólico para muchos, pero que el periodista ha destacado como una forma de romper las normas no escritas y dar voz a quienes quieren liquitar el Estado de Derecho y el régimen del 78. Personas, en su conjunto, que no han condenado el terrorismo y que han considerado que las armas son una opción válida para ganarle el pulso a quien piesa diferente.

"Esta investidura fundamentalmente rompe una serie de normas no escritas pero que se habían tenido casi como por ciertas, casi pétreas, en su consistencia. Una de esas era no pactar con ETA y no pactar con ninguno de los herederos de esta.

Ninguno de los que han justificado a esta o de los que siguen justificando a e está, tampoco. No como va hacer este Gobierno, porque tampoco se debe pactar con quieren liquidar el régimen del 78, de la Constitución, que nos ha traído hasta aquí de manera razonablemente sensata", ha explicado el comentarista.

