David Trueba, en COPE: "Las grandes historias nunca son del nacimiento a la muerte, siempre son un fragmento"

Cada semana, en 'Herrera en COPE' dedicamos unos minutos a hablar de cine de la mano de Jerónimo José Martín. En esta ocasión, ponemos el foco en 'Saben aquell', la última película de David Trueba que este viernes ha pasado por los micrófonos de COPE para contar algunos detalles del film.

"No juego a la lotería porque tengo mucha suerte en la vida, ya he agotado mi nivel de suerte", confesaba el director a Alberto Herrera para comenzar la entrevista. Su nueva película podría considerarse un biopic, pese a ser un género que el director confiesa no gustarle: "Son muy esclavas del club de fan de alguien. Las grandes historias nunca son del nacimiento a la muerte, siempre son un fragmento, una especie de cata".

Audio





En un primer momento, Trueba no quería hacer esta película, pero cambió de opinión cuando le dejaron hacer "lo que yo quería": "Me proponían en la distancia habitual de un biopic, que yo digo que a veces es poner en imágenes la entrada de Wikipedia. Tiene que ser algo que no exista. Para mí el ideal es que vaya a verla alguien que no sepa quién es Eugenio y que al salir del cine se pregunte, ¿este tío existió?".

En este punto, el director ha repasado brevemente la vida del protagonista junto a Alberto Herrera: "Era un tío que jamás se había planteado subirse a un escenario. Trabajaba en un taller de joyería, un día conoció a una chica en un bus que era cantante. Él decidió aprender a tocar la guitarra y hacerle la segunda voz. Él apuntaba los chistes desde pequeño, pero nunca pensando en la profesionalización. En la película sale algún plano con los cuadernos y son los reales".

"En las películas, la profesión de sus protagonistas es un accesorio. Tú haces la historia de un profesor de inglés, pero en realidad la película transcurre cuando no está trabajando, sino en su vida real. Hablas poco del oficio. En el caso de Eugenio, los chistes eran su medio de vida", añadía Trueba.

Escucha la entrevista completa en el vídeo destacado.