David Aguilar, Hand Solo, cambia la vida de un niño de 8 años al crearle brazos con piezas de Lego

La NASA y grandes empresas tecnológicas quieren conocer a David Aguilar, un joven español cuyo nombre ha pasado a formar parte del libro Guinness World Records por fabricarse una prótesis que sustituye al brazo que le falta con piezas de plástico, piezas de Lego.

El reconocimiento lo ha obtenido con 19 años, pero desde pequeño, con tan solo 9 años, David que también es conocido como Hand Solo comenzó a fabricar sus prótesis porque David nació sin antebrazo debido al síndrome de Poland, una enfermedad que afecta al pectoral y las extremidades.

David ha vuelto a ser noticia, en esta ocasión, no por diseñar y fabricar una nueva prótesis para él, para ese brazo que no tiene, "estoy orgulloso de haber nacido sin un brazo porque es lo que me define" asegura en COPE Hand Solo, sino por haber hecho feliz a Beknur, un niño Kazajo de 8 años que no tiene brazos.

David, al recibir la llamada de la madre de Beknur, se puso a fabricar las prótesis para el pequeño -que ha recorrido 1.300 kilómetros para recogerlas-. En quince minutos y por tan solo 15 euros, Hand Solo, ha proporcionado al pequeño nacido en Kazajistán una alegría inmensa.

El funcionamiento es muy sencillo. Con una mini polea, el pequeño Beknur puede mover la pinza con el pie. Con otra prótesis especial ya puede manejar como cualquier niño de su edad el móvil o una tablet.

"Si a ti te falta un brazo y eres 'Hand solo', yo soy 'Hand Zero' porque no tengo ninguno" asegura el pequeño que ahora vive en Estrasburgo donde está destinado su padre que es consul de su país.

