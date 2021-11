Crisis del automóvil: "Hablar de reformas laborales no ayuda a vender nuestro país como lugar de inversión"

Durante varias décadas, la producción automovilística, sigue siendo uno de los pulmones de la inversión en nuestro país. A pesar de que desde hace muchos años las fábricas parecen decrecer constantemente, sigue existiendo un importante incentivo en este sector que marca diferencias. Sin embargo, el malestar es notorio.

La constante sensación de que no se está cuidando la producción del automóvil, genera un desagrado que a medida que pasa el tiempo, continúa creciendo. La expectativa no es muy optimista debido a los constantes problemas de suministro en una de las piezas que menos coste tiene, pero que resulta imprescindible para sacar adelante la producción. Los microchips.

José Vicente De los Mozos es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de automóviles y camiones; y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE durante la mañana de hoy. "El microchip es una pieza que vale menos de un euro", y esa es la realidad que plantea De los Mozos, sin embargo, ese instrumento "no acaba de llegar a Europa y eso está parando las ventas".

Lo curioso de todo esto, es que de todos los microchips que se producen, los coches solo emplean el 15% de todos ellos, pero que a pesar de su tamaño y uso, su labor es más que trascendental; "estos elementos son muy necesarios para la conectividad del automóvil". Es decir, que sin este chip, la localización, el uso de la navegación o las funcionalidades principales no tendrían funcionamiento.

La diferencia principal que causa cierta molestia es que "estas piezas tienen producción exclusiva asiática", o lo que viene a ser un sinónimo, los coches del continente oriental, sí que cuentan con la pieza, por lo que no tienen que esperar meses para poder producir sus vehículos. "Hace ya un tiempo que Europa decidió quitarse el rol de producir piezas, algo que nos hace depender de terceros".

La sensación global en torno a esta situación es la de un continente, el nuestro, que se ha quedado atrás en lo que se refiere a producir vehículos. "Hoy en día nosotros no inventamos ninguna de estas piezas", apunta De los Mozos, algo que es significativo y que limita mucho la producción económica para España y sus socios.

Algo que debería cambiarse a la mayor brevedad posible es que, según indica el presidente de la Asociación Española de fabricantes de automóviles y camiones, "en la Unión Europa vamos con retraso y en nuestro país aún más". El tirón de orejas hacia el Gobierno se acrecienta cuando además se tiene en cuenta que "El sector tiene el trabajo hecho con los sindicatos, la relación es buena".

Incomodidad con el Gobierno

La situación es excepcional, pero por ello, recalca José Vicente De los Mozos que desde el Ejecutivo tienen que escucharlos "cada sector tiene su historia, nuestro problema no tiene nada que ver con cualquier otro". Añaden además que falta alguna solución por parte del Gobierno, aunque eso sí, la ayuda parece no estar siendo suficiente; "la Ministra ayuda lo que puede no obstante necesitamos resultados, nos queda seguir luchando."

El pulso del sector de producción automovilística sigue aumentando y no parece que en el corto plazo se encuentre una solución temprana, y más teniendo en cuenta la constante inestabilidad de la economía del país; "hablar de reforma laboral no ayuda para vender a nuestro país como lugar de inversión", matiza De los Mozos.