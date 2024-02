El consejo del doctor Rojas para identificar correctamente tus emociones: "La exploración sentimental"

Según una investigación de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, las personas tenemos 27 categorías de emociones. Podría decirse que tenemos un buen catálogo donde elegir, aunque hay días que ni nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos. Descifrar qué emociones tenemos a lo largo del día es una tarea que puede costarnos porque no estamos acostumbrados a hacerlo. No obstante, cada vez somos más capaces de hablar de nosotros, de sentimientos. El problema, sin embargo, es que a veces no sabemos cómo identificarlos.

Enrique Rojas es médico-psiquiatra, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría y ha hecho recientemente una guía titulada 'Comprende tus emociones' para que consigamos entendernos un poco mejor. Y precisamente sobre ella y sobre emociones ha hablado este martes en 'Herrera en COPE'.

"Yo, como soy psiquiatra, y soy hijo de psiquiatra y padre de psiquiatra y de psicóloga, pues tengo la tendencia a explorarme a mí mismo y al mismo tiempo, pues soy muy tolerante con mi forma de ser", ha asegurado el doctor. Sobre su libro 'Comprensión de tus emociones', el psiquiatra ha señalado que es "un pequeño manual, es un atlas, es una geografía sobre las principales emociones, que son todas dobles, son bipolares. El amor y el desamor. La alegría y la tristeza, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, la persona empática y la persona tóxica".

Con este libro trata de que seamos capaces de "captar qué es lo que nos ocurre con sencillez y claridad". Ahora bien, ¿qué ocurre cuando somos incapaces de identificar nuestras emociones? Según el psiquiatra "nos metemos en un bosque en una dirección muy negativa".

