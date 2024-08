La cirujana plástica que cura quemaduras y levanta piedras en País Vasco: Así es Patricia Martín

La vida de Patricia Martín ha sido una historia de atreverse porque uno nunca sabe si algo se le da bien hasta que prueba y se da cuenta por sí mismo. Empezó haciendo ballet porque es lo que hacían todas las niñas. Luego pasó a la natación porque su padre era oficial del Ejército y buzo de la Armada. También voleibol, porque era alta y tenía fuerza. Aunque la fuerza no lo pondría a prueba hasta más adelante. Es la mujer más fuerte de España, por mucho más que por haber ganado en primera Liga Nacional de Fuerza Femenina. Es cirujana plástica del Hospital Cruces de Barakaldo y se ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Su infancia la vive entre las ciudades donde su padre estuvo destinado, Ferrol, Cartagena y Madrid. En ese tiempo va probando diferentes deportes. "Un poco lo que toca. Empecé con el ballet. Tenía amigas que lo hacían entonces yo también. También con la natación. He probado el futbol, he probado el tenis. Hice vela. A mis hermanos y a mí nos han metido toda la vida a hacer deporte y cada uno hemos ido encontrando nuestra especialidad", comienza Martín.

En Singapur, Patricia se especializa en cirugía. "La especialidad de cirugía plástica la hice en Bilbao. Estudié en Madrid y en función del número que saques en el MIR eliges donde la quieres hacer. Me vine a Bilbao y cuando terminé me quedé en el paro. Mis padres estaban en ese momento viviendo en Malasia, con mi padre destinado allí. Me fui a visitarles y conocí gente que me dijeron que podía hacer una sub especialización en Singapur. Solicité hacer la sub especialización allí. Igual hay veinte candidatas al año y eligen dos. Me especialicé en cirugía de la mano y microcirugía", comenta sobre su estancia en Asia.

"Había un gimnasio de CrossFit al lado de donde estaba en Singapur y así empezó. Empecé a levantar piedras y participé en el Campeonato de Vizcaya unos tres meses después", dice sobre el levantamiento de piedras. "En Vizcaya hace años éramos tan solo tres mujeres levantando piedras, Lo hemos podido visibilizar entre todas, se nos está dando mucha voz. A día de hoy estamos muchas. Encontrar sitios para entrenar no es nada fácil", comenta acerca de la implicación de la mujer en este deporte.

"Si se entrena se va ganando fuerza, clarísimamente. Obviamente, una chica que mida 1.50 metros y pese 50 kilos, pues no va a tener la misma fuerza que yo, por ejemplo que mido 1.80 metros y peso 80 kilos. Es física pura y dura. Fuera de España hay chicas de menos de 65 kilos que levantan unos pesos alucinantes", cree sobre la constancia.

Usar la fuerza justa y necesaria es una tarea muy complicada. "Hay que levantar una piedra de 63 kilos todas las veces que puedas durante cinco minutos. Si se tiene más fuerza te vas a cansar y hay que aprender a regular esa fuerza", incide.

En strongman, la competición en la que Patricia compite, le "resulta muy difícil levantar el cilindro. Hay que traerlo al pecho y levantarlo por encima de la cabeza. Técnicamente, me parece muy difícil porque tienes que levantar mucho peso en una postura nada ergonómica. Hay que tener fuerza en el tren superior, pero sobre todo en el tren inferior", concluye.

La vida en quirófano

Patricia trabajo en la Unidad de Quemados del Hospital Cruces de Barakaldo. "Somos omnipresentes. El trabajo es duro físicamente, pero sobre todo mentalmente. Hay que ser rápido y preciso. Si es un quemado grande, no puedes permitirte el lujo de que sangre un mililitro más de lo que debería. Tienes que tener muy bien organizado en la cabeza que quieres hacer, como van a ir los tiempos... El quirófano físicamente es exigente", cuenta de su trabajo en el hospital.

"Tenemos guardia de presencia. Si se complica tengo un compañero que está ahí para solucionarlo. Los quemados cuando se complican es más la parte médica. Suele ser al ingreso. Una coraza puede matar los músculos", dice sobre su día a día.

"Si la piel no conseguimos solucionarla, por muy bien que lleves todo lo demás, ese paciente no sale", subraya ante la importancia del cuidado y la intervención ante grandes quemaduras.

Cuando es un niño es muy diferente. "Solo se nos ha muerto un niño en todos los años que llevo trabajando. Tenía creo el 98% del cuerpo quemado. Es un pasito para delante y dos para atrás. Un día das una buena noticia a los padres y al siguiente dices que hay que revisarlo por infección o por inestabilidad. Con niños es muy complicado", habla sobre el cuidado de los más pequeños.

El deporte es fundamental en la vida de Patricia: "Me ayuda a desconectar mucho y coincido con mucha gente que no tiene nada que ver con el ambiente sanitario. Los sanitarios tenemos mucha tendencia a barrer para casa y hablamos del trabajo", concluye la sanitaria.

"Hay que ser fuerte para levantar piedras y estar físicamente decente, pero para el trabajo que hago yo y mis compañeros tienes que estar mentalmente bien amueblado. Si no hay cosas que te superan", finaliza.

El próximo 15 de agosto competirá en un campeonato levantando cilindros de más de 100 kilos. ¿Cuál será su próximo reto?