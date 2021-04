Casado, en COPE sobre la renovación del CGPJ: "No apoyo que Sánchez quiera ahora un 'Frankenstein' judicial"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no piensa ceder en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si lo que pretende Sánchez es crear "un 'Frankenstein' judicial". En una entrevista este jueves en el programa "Herrera en COPE", el líder de la oposición ha pedido que sean los jueces "los que elijan los jueces". "Es lo que ha dicho el Consejo de Europa y es lo que yo hace dos años le pedí a Sánchez. Sólo he puesto esa condición en mis encuentros con él. Yo quiero una despolitización absoluta. Si Sánchez acepta la independencia judicial, mañana mismo nos sentamos y renovamos el Consejo", ha explicado.

Casado afea que Sánchez le ha engañado tres veces en estos meses de negociaciones por la renovación del CGPJ: "Primero, filtrando el nombre del Consejo. Después, ocultando que Iglesias estaba negociando. Y, por último, intentando meter a un juez por el turno de juristas y a una política en activo como si fuera vocal jurista. Yo quiero una despolitización absoluta", ha dicho, recordando a su vez que Sánchez "ha puesto a una diputada socialista de Fiscal General de Estado o ha renovado al Consejo de Estado a dedo por primera vez en la historia de España".

Casado ha asegurado que llegó a pactar cuatro puntos con el PSOE: imparcialidad para la fiscalía; que las decisiones del CGPJ fueran de mayoría reforzada, para acabar con los bloques; impedir atajos para que los jueces entren en el turno de juristas; y dejar a los políticos fuera del Consejo. El quinto punto al que el PP aspira es a recuperar el modelo de elección de 1978, que es, según Casado, el que manda la Constitución y pide la Unión Europea: que los jueces elijan de forma directa a los doce vocales del turno judicial. La fórmula de Casado para renovar el CGPJ pasa por que las asociaciones de jueces y los avalistas designen a doce de los vocajes judiciales, mientras que una minoría lo elija el Parlamento "para garantizar la separación de poderes". Es el mismo método que Casado prometió en primarias. "Me da igual lo que hicieran mis predecesores", ha recalcado.

LA AYUDA MILLONARIA A PLUS ULTRA "ES UN ESCÁNDALO"

Sobre las ayudas que España va a recibir de la UE para paliar las consecuencias de la pandemia, Casado critica a Sánchez por querer repartir los fondos "a dedo". "Al final se puede acabar en malas prácticas y corrupción. Reclamamos transparencia. El dinero no es de Sánchez, es de Europa para los españoles. Queremos una auditoría independiente que controle el reparto de ese dinero. No queremos que 50 millones acaben en una aerolínea chavista". Precisamente, sobre las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, Casado ha adelantado que su partido se va a personar en la causa judicial abierta. "El PP se va a personar en este caso, que es un escándalo porque el Gobierno no está dando explicaciones", ha asegurado Casado, para añadir que "huele" a posible malversación. Además, lo ha vinculado con el encuentro que mantuvo el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Casado ha alertado de que en Bruselas preocupa mucho todo lo que está pasando con el Estado de Derecho en España, "como se ha visto con la presión a los jueces, el ataque a la prensa o las purgas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Este Gobierno está atacando todos los fundamentos de las democracias. Va contra el Parlamento, la oposición, los jueces, los medios... Y Europa está siendo muy clara al decir que esto no puede pasar", ha expresado.

SÁNCHEZ, "SIN SENSIBILIDAD HUMANA" PARA AYUDAR A LAS CC.AA.

Casado también critica que Sánchez no haya preparado una ley de pandemia que dé cobertura jurídica a las CC.AA. una vez se levante el Estado de Alarma. "Sánchez se ha ocultado en las autonomías y no hace nada. Aún estamos a tiempo para aprobar una ley que permita a las CC.AA. confinar zonas y rastrear los contagios. Cada día siguen muriendo cien personas. ¿Cómo es posible que Sánchez no tenga la sensibilidad humana para dar herramientas jurídicas a las CC.AA.? Aún así, sigo tendiendo la mano", ha dicho.

Por último, sobre el debate político celebrado este miércoles por las elecciones del 4-M en Madrid, Casado vio a Ayuso como gran triunfadora y ha defendido su gestión en estos dos años al frente de la Comunidad. "Este 4-M se elige entre dos modelos de sociedad. Un modelo en el que cada uno decida sobre nuestra vida y otro apoyado por una izquierda que aún no se ha despertado de la caída del Muro. Ellos piden que desde un despacho político se decide qué bar abre, a qué hospital hay que ir o qué se hace con nuestros niños". Para Casado, el 'abrazo' de Gabilondo a Iglesias es un ejemplo de la necesidad de Sánchez de mantenerse en Moncloa. Y avisa: "El sanchismo ha perjudicado al socialismo que defiende la unidad de España y los consensos de la transición. El balance de la gestión sanitaria de Sánchez es el peor de Europa y el balance económico nos sitúa a la cola de todo el mundo".