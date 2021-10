Casado, en COPE: "Los presupuestos de Sánchez son la garantía segura de la ruina de España"

El presidente del PP Pablo Casado cree que los Presupuestos presentados por el Gobierno "son la garantía segura de la ruina de España" y anuncia una enmienda a la totalidad. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", el líder de la oposición sostiene que estas cuentas "nacen muertas y las previsiones macroeconómicas son papel mojado". "Todas las previsiones en las que se basan son falsas. Lo ha dicho el Banco de España, el FMI, institutos privados... No se pueden hacer así los Presupuestos. Este Gobierno los hace al revés: primero ve cuánto gasto va a tener para comprar votos y luego intenta cuadrar a martillazos las cuentas mintiendo sobre los ingresos", ha dicho.

En este sentido, Casado advierte de que si el BCE cambia de política de compras o los tipos, "España irá a una situación insostenible". "No se puede ir comprando votos como un gobierno peronista, que es lo que parece que le gusta al Gobierno", ha dicho. Y se pregunta: "¿Por qué este Gobierno tiene 23 ministerios? ¿Por qué gasta 100 millones en asesores? ¿Por qué el ministerio de Igualdad- que sólo sirve para que discutan entre sí ministras del PSOE y de Podemos - tiene un presupuesto de 500 millones? Sánchez dice que los españoles se ajusten el cinturón mientras el Gobierno despilfarra dinero y compra votos", explica.

En el duelo por la derogación de la reforma laboral que enfrenta en el Ejecutivo a Calviño y Yolanda Díaz, Casado tiene claro quiénes van a perder: los parados españoles. "Esta reforma laboral permitió crear tres millones de empleos o la red de los ERTE en la pandemia. Pero el problema es que Sánchez se autoenmienda y miente aquí y en Bruselas. Mientras dice en España que va a derogar la reforma laboral, el comisario de Economía de Bruselas le dice que no sólo la mantenga sino que la flexibilice más", ha señalado.

Sobre los ataques de Podemos al poder judicial tras algunas de sus decisiones como la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, Casado cree que lo normal es que cuando un juez condena a un político, el político dimite. "Pero en la España de Sánchez, si el condenado es de Podemos tiene que dimitir un juez. Vamos a pedir la reprobación de la señora Belarra en el Congreso de los Diputados por sus críticas. Sánchez no la ha echado porque es una ministra de Podemos. Y creo que no hay otro gobierno en Europa con ministros tan radicales como el de España. Que nos nos engañen yendo de moderados y socialdemócratas europeístas", ha dicho. Sin embargo, Casado subraya que el ataque al poder judicial no llega sólo desde el ala de Podemos. "Ministros socialistas también han arremetido contra el Constitucional cuando ha dicho que el estado de alarma era inconstitucional o contra el Supremo cuando dijo que no se podía indultar a los golpistas", ha recordado.

Sobre el resto de aliados de Sánchez, Casado ha recordado que Otegui dijo la verdad cuando señalaba que negociaba "presos por presupuestos". "Ya negociaron acercamiento de presos por la investidura o la transferencia de las cárceles por los Presupuestos del año pasado. Nosotros proponemos que no haya ni un beneficio penitenciario para los presos etarras que no se arrepientan y ayuden a esclarecer los crímenes aún sin resolver. También vamos a pedir que se acabaron los homenajes a los etarras y que los delitos de ETA no puedan prescribir", ha dicho. Frente al independentismo catalán, Casado propone "reforzar el Estado", "acabando con el diplocat, con el adoctrinamiento en las escuelas y penalizando la convocatoria de referéndums además de crear un delito de rebelión sin violencia", ha dicho.

El PP ha señalado que apoyará que las pensiones crezcan pero no ajustándose al IPC. "Apoyaremos que suban el 2%. Pero vamos a exigir con enmiendas también que se recuperen los complementos a las pensiones de las madres trabajadoras que este gobierno tan progresista se ha cargado, o que se recupere la fiscalidad positiva al ahorro que este Gobierno tan progresista se ha cargado", explica.

Por último, Casado ha señalado que sus encuestas internas también apuntan a que el PP ganaría hoy las elecciones generales. "Hay una tendencia clara que se está asentando. Es la primera vez en democracia que el partido de la oposición supera al del Gobierno en sólo dos años. Ya nadie pregunta cuándo nos va a superar Vox. Ahora nos preguntan cuándo vamos a ganar", ha dicho. Y sobre un gobierno de coalición con Vox, Casado es claro: "Cuando tienes más escaños que una alternativa de izquierdas y nacionalistas, tú vas a una investidura y que cada uno se retrate. Ya ha pasado en Madrid y en otros sitios", ha zanjado.