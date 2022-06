Carmen Romero (OTAN): “No hay preocupación de una amenaza nuclear de Rusia”

Madrid está preparada para acoger la Cumbre de la OTAN que a va a paralizar casi al completo la capital española y que va a ser una Cumbre “histórica, decisiva, dado que nos enfrentamos a una nueva realidad de seguridad porque hemos visto que Putin ha atacado a un país soberano y, por lo tanto, ya no gozamos de paz en Europa”, explica la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTANCarmen Romero en ‘Herrera en COPE’.

Y es que, lo que está claro, es que en esta reunión en la que van a estar presentes los altos mandatarios de los países miembros de la OTAN, así como de algunos países socios de la Alianza, es que la guerra en Ucrania va estar muy presente, así como las amenazas del presidente Putin. Por lo que Romero concreta que “la OTAN está haciendo todo lo posible para evitar que el conflicto de Ucrania pueda extenderse a otro país miembro de la Alianza”.

Asegura la explica la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN que “no hay preocupación de una amenaza nuclear respecto a la retórica de Putin porque no hemos visto un cambio en la política nuclear de Rusia, es decir, no existe una amenaza inminente por parte de Rusia a ningún país de la Alianza” y avisa a Putin de que “no se puede meter con nosotros”, con los países de la Alianza siendo esto para lo que están trabajando.

Señala Romero que “lo que está haciendo el presidente Putin va mucho más allá de Ucrania, lo que está intentando hacer es restablecer viejas esferas de influencia y vemos cómo existe una connivencia entre Rusia y China, de como China, por ejemplo está propagando desinformación rusa y como no está condenando a Rusia” y por eso subraya que “tenemos que dialogar con China”.

En este aspecto, recuerda la vicesecretaria que "China está desarrollando armamento nuclear y no está siendo sometida a ningún sistema o mecanismo de control armamentístico, cosa que los países de la OTAN sí". Por eso considera importante el diálogo con China para que "por ejemplo se someta a controles de armamento nuclear, hablar del cambio climático…" porque no debemos olvidar que este país es "la segunda potencia económica del mundo pero también es el segundo país que más invierte en Defensa".









SÍ A FINLANDIA Y SUECIA COMO PAÍSES MIEMBROS DE LA OTAN





Carmen Romero confía en que en esta Cumbre se llegue al consenso de “la adhesión de Finlandia y Suecia como países miembros de la OTAN”, lo que, de producirse, “sería una decisión histórica el hecho de que dos países haya pedido ingresar en la Alianza porque la consideran un paraguas de seguridad”.

A pesar de que habrá que esperar finalmente lo que decida Turquía, ya que no está de acuerdo en esta adhesión, Romero cree “que se pueda alcanzar un acuerdo en Madrid para esta adhesión”.

CEUTA Y MELILLA





Uno de los asuntos que se van a tratar en esta Cumbre es el problema que existe en el sur en cuanto a terrorismo, amenazas, hambruna, inmigración… Y esto es algo que nos afecta a los españoles, y sobre todo, ahora una vez que el Gobierno ha cambiado la postura en sus relaciones con Marruecos y tras lo sucedido este viernes en la frontera con Melilla en la que han fallecido emigrantes.

Romero asegura que “La OTAN protege a todos los estados miembros de la Alianza y Ceuta y Melilla forman parte de España e invocar la cláusula de seguridad colectiva, el artculo 5 del tratado de Washington que significa que si hay una amenaza o un ataque contra un país miembro, todos los países miembros de la OTAN van a salir en su respuesta”, así que “en el caso de que un país pida la invocacón de esta cláusula, va ser una decisión política, van a ser los 30 países miembros, pronto 32, los que decidan qué van a hacer”

Algunos de los migrantes que lograron saltar la valla de Melilla el pasado viernes (EFE)