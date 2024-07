Carlos Mazón, sobre la decisión de Abascal de romper sus relaciones con el PP: "Me pareció un error"

La semana pasada un terremoto político dio de lleno a las cinco comunidades autónomas donde el PP gobernaba en coalición con Vox. Todo comenzó con la decisión del Gobierno central de reformar la Ley de extranjería, con la que garantizaba así el reparto de menores no acompañados. Los consejeros populares aceptaron esa premisa y fue el detonante que hizo que Vox rompiera sus pactos en los lugares donde gobernaban con los de Feijóo.

Uno de esos lugares es la Comunidad Valenciana y su presidente, Carlos Mazón, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha apuntado que la decisión de Santiago Abascal "me pareció un error".

"No priorizar cuando estás gobernando, me parece un error, por mucho perfil propio que se quiera marcar. La semana pasada no se votaba el reparto de jóvenes menores no acompañados, sino que el Gobierno empezaba a repartir algo del dinero que nos debe a las comunidades, que empezara a adjudicar algo de los recursos que debía a las comunidades", ha explicado. Esto, ha señalado, "no justifica atacar la gobernabilidad de un lugar donde estamos haciendo las cosas razonablemente bien".





Mazón ha señalado que ha mantenido conversaciones con los tres consejeros de Vox y les ha agradecido "todo este año de trabajo".

"No es una competición por ser el primero, pero sí para garantizar la estabilidad y la tranquilidad del gobierno valenciano", ha agregado.

El presidente valenciano ha explicado que "soy de un partido distinto de Vox, en algunas cosas discrepo con ellos", pero sí ha explicado que "en las que estamos de acuerdo las hemos aprobado y las hemos puesto en marcha".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay dos maneras de trabajar y gobernar: anteponer los intereses de los ciudadanos o los de tu partido. Espero que Vox, Compromís y PSOE dejen de buscar excusas cada día y empiecen a decir sí a decisiones que son buenas para la Comunidad Valenciana", ha apostillado.

Reproduce el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.