Carlos Herrera toma café en un bar de Sevilla y así le afecta lo que vive diez años después: "Me descompone"

Como buen español, Carlos Herrera visita a menudo bares y restaurantes de confianza cerca de su casa. Hace ya varios años, fue a tomar café un día cualquiera al Bar Duque, en Sevilla, y vivió una anécdota que sigue recordando a día de hoy. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio

Carlos Herrera confiesa la costumbre que tiene cada día antes de ir a la radio: "Todos los años" El comunicador explicó qué es lo que tiene que hacer cada día mientras acude a su cita con los oyentes Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPESevilla 07 feb 2024 - 08:05





La sección de 'Los de Bilbao' da lugar a multitud de anécdotas tanto de Carlos Herrera como de sus colaboradores. En este caso, Alberto Herrera le pedía a su padre que contara cómo recuerda los nombres de la gente que le saluda, que es mucha por lo que no resulta nada fácil retener tantas caras.

"A mi me descompone el que viene y te dice ¿a que no te acuerdas de mi?", comenzaba comentando el comunicador, dejando notar su rechazo a esta pregunta. Él mismo asegura que, la "tentación inmediata" es contestar que no, pero lo que acostumbra a hacer es pedir que le "refresquen" la memoria.

?? Carlos Herrera revela el ingrediente secreto para que la bechamel de sus croquetas quede cremosa ??



??‍??El presentador de @herreraencope ha explicado, paso por paso, su receta para preparar croquetas de jamón ?? https://t.co/IsVy7Ww7Ss — COPE (@COPE) January 10, 2023





En este punto, el comunicador recordaba una anécdota que vivió hace años en esta línea y que le recordaron tiempo después. "Una vez que me dijo eso uno era porque me había dejado el sillín libre en el Bar Duque cuando yo entraba a tomar café y él salía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

10 años después de esto, se volvió a cruzar con esta persona por la calle y le preguntó si no se acordaba de ella. "Soy el que te dejé el sillín en el bar Duque", le dijo a Carlos Herrera, que como era de esperar, no se acordaba de él. "Muy bueno tiene que estar el café para que te acuerdes", añadía uno de los colaboradores del programa.

Un busto de Carlos Herrera en un bar de León

Como buen amante de la gastronomía, el comunicador visita a menudo los mejores bares de las ciudades a las que viaja. Ejemplo de ello es el detalle que ha tenido el duelo de un bar de León. "A este hombre que dirige este programa le han puesto este fin de semana en León un busto en un bar", contaba María José Navarro hace escasos días sin salir de su asombro.

Y es que, como ella misma comentaba, un bar es un sitio un tanto peculiar para colocar una escultura."Yo había visto bustos en parques, a la entrada de centros culturales o de museos, pero a Carlos Herrera se lo han puesto en un bar", eran las palabras de la colaboradora.





El propio director y presentador de 'Herrera en COPE' confirmaba la noticia, al tiempo que preguntaba qué lugar podría ser mejor que un bar para colocar un busto con su cara. Por su parte, María José recordaba la pasión por la gastronomíaque tiene Herrera y cómo disfruta degustando distintos platos de la gastronomía española.

"Como no será su dedicación, que a las 5:50, en el avance con el Pulpo, ya estaba hablando de un revuelto riquísimo y una paletilla de cordero. Para justificar su visita a León ha estado hablando de los pantanos de León, de la belleza de León y de la falta que hace que llueva y que nieve", recordaba la colaboradora.

Fue el propio Carlos Herrera el que descubría el busto que han colocado en 'El Camarote de Madrid', el bar ubicado en la ciudad castellanoleonesa.

"León tiene el poso de la historia, del camino, de humildad porque es cuna de reyes, de parlamentarismo, de la mejor historia de España y, sin embargo, no va todos los días dando lecciones de moral a nadie. Una ciudad orgullosa de sus orígenes y su carácter", decía Carlos Herrera minutos después, como recoge en un vídeo resumen del evento la Nueva Crónica de León.