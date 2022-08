Carlos Herrera, sin palabras por lo que ha encontrado en el Camino de Santiago: "Aconsejo apartarse un poco"

Es verano y por eso es un momento perfecto para hacer balance y recuperar los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera ha realizado el Camino de Santiago este verano. Tras una temporada llena de éxitos e hitos reseñables en 'Herrera en COPE', el comunicador líder del prime time recorrió palmo a palmo algunas de las rutas con más encanto de nuestro país. Herrera intervino en el programa para actualizar a los oyentes sobre cómo va su peregrinaje hasta Santiago de Compostela.

¿Qué recomienda ver Herrera en Tierra de Campos?

La confesión de Carlos Herrera por lo que ha presenciado en el Camino de Santiago: "Melancólico" El peregrino más famoso de 'Herrera en COPE' se encuentra ya en Galicia tras pasar por Tierra de Campos y Sahagún

Tierra de Campos es una comarca que pasa por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León. Se trata de un paraje natural de excepcional belleza que recorre una gran superficie de España. Es por ello por lo que Carlos Herrera, quien comenzó su peregrinaje desde Sevilla, decidió pararse para detallar los lugares que merecen hacer una parada extra.

"¿Por qué merece calzarse unas Chirucas y patearse Tierra de Campos? Bien a través del sendero del, bien a través de cualquier otra línea de paseo. Porque Tierra de Campos, el paisaje cerealista de Castilla, es el brote del románico más singular e importante", destacaba Carlos Herrera.

"No solo la iglesia San Martín de Frómista, sino que aconsejo apartarse un poco del camino y llegar hasta Támara", un municipio que no se pueden perder. "En Támara postrarse ante la belleza que uno allí tiene a su alcance y Villasirga y muchos otras poblaciones que ahora mismo vamos pisando fuerte con este calzado ya en pronto dando un salto elegante", especificó Carlos Herrera en su diario particular como peregrino en el Camino de Santiago.

El insólito momento en el que Carlos Herrera ha dado comienzo al Camino de Santiago desde Sevilla

"Bueno, chicos, que lo paséis bien", ha comenzado diciendo el presentador del programa rodeado de todos sus colaboradores. "Yo voy a hacerle el periplo de cada año con una mochila", agregó Herrera antes de iniciar el Camino de Santiago en un insólito momento.

Uno de los que intervino fue el colaborador Antonio Naranjo: "Con lo grande que es esa mochila, ¿a dónde te vas? ¿A Moscú?", preguntó. "La mochila es una casa móvil y tú llevas tu casa en la mochila como el caracol lleva su casa encima", respondió inmediatamente Carlos Herrera. A continuación, quiso dar valor al Camino de Santiago. "Un peregrino siempre tiene albergue. España entera está llena de múltiples alternativas, desde palacios hasta posadas, casas rurales y acomodos", dijo.

A continuación, el director de 'Herrera en COPE' quiso matizar que "hay muchos lugares al alcance de todos los bolsillos y un bolsillo modesto como el mío, encuentra también el suyo, y efectivamente alimento con el que recuperar vitaminas, además de alimento espiritual que supone el Camino y los tesoros de España". Seguidamente, y tras anunciar así que iba a comenzar el camino de Santiago desde la azotea del Hotel Querencia de Sevilla, Herrera se despedía con un sencillo "hasta la próxima, adiós" de todos sus compañeros. De esta forma, el comunicador de esta casa daba inicio a una nueva aventura.

La Xunta nombra a Carlos Herrera embajador de honor del Camino de Santiago

El Consello de la Xunta dio luz verde a un decreto por el que se nombró a Carlos Herrera, embajador del Camino de Santiago. Lo anunció en rueda de prensa Alberto Núñez Feijóo, el cual aseguró que este "reconocido periodista" da difusión al Camino con su "posición destacada en los medios de comunicación" al mismo tiempo que destacaba su "papel como peregrino" por el "hecho de que hace un tramo del Camino todos los años". Por lo tanto, "esto acredita un merecimiento explícito de reconocimiento en opinión del gobierno gallego", indicó Feijóo.





Herrera, al recibir esta distinción, se incorporó así a una lista de honor que inauguró el Rey cuando era Príncipe de Asturias y a la que se sumaron el Rey Emérito, Mariano Rajoy, el Consejo de Europa y el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. Este ha sido uno de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. Y recuerda, el próximo 1 de septiembre comienza una nueva temporada con toda la actualidad y el mejor entretenimiento.