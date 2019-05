Carlos Herrera revela el secreto de su famosa tortilla de patata

Carlos Herrera ha revelado este jueves el secreto de su deliciosa y admirada tortilla de 'papas'. Lo ha hecho en respuesta al reto que le planteaba uno de los miembros de su equipo, Goyo González quien le proponía en antena dar a conocer su tradicional receta “porque nos gusta mucho, sobre todo ahora que llega el Rocío y nos hinchamos a hacerla en casa”, advertía.

Confito la patata, pero luego acabo tostándola

Herrera no ha tardado en recoger el guante y ha explicado su forma de cocinarla. “Confito la patata, pero luego acabo tostándola y la voy machacando con la rasera. Después bato los huevos, echo las 'papas', quito el aceite que sobra (de la sartén)” y a continuación, una vez vertida la mezcla en la sartén “doy golpes por un lado y por otro”.

Además el comunicador más escuchado de la radio española ha regalado a sus seguidores un truco que tiene que ver con el número de huevos que se empleen “a más echemos, más jugosa quedará”, ha explicado.

A más huevo, más jugosa

Después se saca de la sartén y “listo”, remataba Goyo González.

El tema espinoso de la cebolla lo ponía sobre la mesa otro de los colaboradores del programa, el hijo de Herrera, Alberto Herrera que lo dejaba bien claro, “la tortilla con cebolla, siempre”.

Alberto Herrera: la tortilla con cebolla, siempre

Herrera no tardaba en recoger el guante y recriminaba en broma a su hijo “eso no te lo he enseñado yo”, dejando clara su preferencia.

Yo como Mariló, con bien de cebolla

A este debate se sumaron Goyo, que al igual que el director de 'Herrera en COPE' no entiendía una tortilla de patata con cebolla y María José Navarro que remataba: “yo como Mariló, con bien de cebolla”.