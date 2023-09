Carlos Herrera revela lo que le hizo escribir Pepe Domingo Castaño en un papel hace 40 años: "Lo tengo"

Pepe Domingo Castaño ha muerto este fin de semana. La leyenda de la radio nos ha dejado a todos de forma inesperada, a oyentes, compañeros de trabajo y a amigos. Carlos Herrera era las tres cosas. Esta mañana, minutos antes de empezar con el programa del lunes, sólo ha podido tener palabras de recuerdo para Pepe, como le llamaba. Y entre anécdotas compartidas con El Pulpo, ha querido recuperar una que se produjo hace 40 años. Cuando empezaron a trabajar juntos. Cuando se conocieron. Cuando le hizo escribir algo en un papel.

Escucha el primer recuerdo que tiene Carlos Herrera de Pepe Domingo Castaño en el siguiente audio:

Una amistad que empezó con un admirado Herrera de 28 años

Cada mañana, Carlos Moreno, El Pulpo, y el otro Carlos, Herrera, se juntan en unos minutos de radio en el que anticipan algunas de las claves de la jornada. A diferencia de lo que pasa habitualmente, este lunes la noticia más importante ya estaba más que contada. La muerte de Pepe Domingo ha reunido en el dolor a periodistas, deportistas de élite, figuras políticas de primer orden, pero sobre todo a amigos y admiradores. Categorías estas dos últimas fundidas íntimamente en la figura de un comunicador de leyenda.

Son muchas las anécdotas que se han contado sobre Castaño, pero pocas como la que ha compartido Carlos Herrera este lunes, tal y como se puede escuchar en el audio anterior. Y es que el director de Herrera en COPE le conocía desde hace por lo menos 40 años, cuando a caballo entre Radio Madrid y Radio Sevilla, un joven de tan sólo 28 años se admiraba de poder aprender de figuras como Joaquín Prat, Iñaki Gabilondo y, por descontado, Pepe.

Fue el primer encargo que recibió de un gallego que también amaba Andalucía, tierra de la que venía Carlos Herrera. Pepe le pidió, tal y como se puede escuchar en el audio, que escribiese una brevísima sección para el programa, un texto que Herrera todavía conserva y que ha querido recordar 40 años después, en el inicio del primer programa de Herrera en COPE sin Pepe Domingo Castaño.

"¿Qué más se puede decir de Pepe?"

Esta es la pregunta que Herrera se hacía este mismo lunes. A lo largo del domingo se han sucedido los homenajes a la que ha sido una de las figuras clave del periodismo español. "El mejor periodista deportivo de la historia", es el calificativo que quiso ponerle todo un Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Como él, Mariano Rajoy, Iker Jiménez, De la Morena, Martínez-Almeida, Gabilondo y tantos y tantos apellidos de renombre se quisieron sumar al homenaje que se preparó en Tiempo de Juego para recordar la figura de Pepe. Puedes escuchar el primer recuerdo al completo que ha tenido Carlos Herrera este lunes a Castaño en el siguiente audio:

El recuerdo de Paco González a su querido Pepe Domingo Castaño

En el comienzo del 'Tertulión de los domingos' de este triste 17 de septiembre, Juanma Castaño ha charlado con el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, quien ha compartido silla con Pepe Domingo "31 años mano a mano", desde ese septiembre de 1992.

Paco reconoció que va "a ratos" desde que conoció la noticia del adiós de su Pepe, al que calificó como "padre comprensivo" cuando hacía las cosas mal y "padre orgulloso" cuando las hacía bien.

Paco también se ha mostrado "muy agradecido a cualquier persona que haya mostrado su cariño a Pepe porque se lo merecía y sobre todo a los oyentes".

El director de Tiempo de Juego también ha recordado cómo han sido estos últimos días con Pepe: "Hace dos sábados, el anterior del parón de selecciones, viene y estaba fastidiado de la garganta. Fue al médico y le trataron y como no funcionaba, le cambiaron el tratamiento. Al final de esta semana, el jueves-viernes, estaba muy cansado, y ayer Tere nos dijo que se quedaban ingresados. Hevia y yo nos dijimos "lo que está sufriendo Pepe" porque le provocaba aprehensión todo lo relacionado con las batas y no esperábamos que al final de todo esto pasara lo que ha pasado. Nos llamó su hijo pequeño anoche y nos dijo que no había solución".

"No me imaginaba malo nunca a Pepe", señala su gran amigo Paco González en su charla con Juanma Castaño.