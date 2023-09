Carlos Herrera revela por qué la diputada de ERC se metió el dedo en la nariz: "Estaba buscando..."

La sesión de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo está dejando imágenes para el recuerdo. Quizá no sea el recuerdo más agradable, pero no cabe duda que son memorables, como el instante en el que Teresa Jordà, diputada de ERC, decidió emprender unas prospecciones petrolíferas en su propia persona. Carlos Herrera ha querido mojarse sobre el asunto y ha especulado sobre el motivo que le habría llevado a la independentista a realizar semejante tarea en el hemiciclo, mientras hablaba su compañero Gabriel Rufián. Escucha a Herrera en el siguiente audio:

Audio





Los gestos que quedan en la retina del Congreso

María José Navarro, quien ha sacado el tema a colación en el inicio de Herrera en COPE, se ha alegrado por el hecho físico de que "hurgarse la nariz no tiene sonido", algo que ha ahorrado a los oyentes más madrugadores el tener que escuchar en todo su esplendor el gesto realizado por Teresa Jordà.

¿Y quién es la tal Jordà? Pues se trata de una de las pocas diputadas que le han quedado a Esquerra Republicana de Catalunyatras las elecciones generales del 23J. Y en la semana en que Núñez Feijóo se sometía a la confianza de la cámara, Teresa, en un gesto que pocos recuerdan en la historia de nuestro parlamentarismo más auténtico, decidió insertar uno de sus dedos en uno de los orificios de su nariz. Aquí puede ver las imágenes de tan singular instante, aunque quizá pueda herir algunas sensibilidades:





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y tal y como se puede escuchar en el audio anterior, María José Navarro y Carlos Herrera han desgranado algunos de los detalles que más pueden pasar desapercibidos para los ciudadanos. "¿Por qué se tocaba la oreja con la otra mano?", es la pregunta que Navarro planteaba, asumiendo que, en el fondo, ambos orificios, el nasal y el auditivo, son vasos comunicantes.

Herrera tiene claro qué buscaba la diputada de ERC

Por su parte, el director del programa, se ha mojado en la polémica. Para Carlos resulta evidente qué pretendía semejante gesto escondido en la intimidad de los escaños independentistas: "Buscando la república catalana". Ese es el propósito que Herrera considera, habría motivado a teresa Jordà a iniciar la prospección que se ha vuelto más viral en las últimas horas.

Mientras tanto, la labor parlamentaria seguía su curso. Jordà trataba de masajear sus fosas nasales, mientras su compañero de partido, Gabriel Rufián se encontraba diciendo que Francisco Franco votó a Felipe VIcuando este contaba con tan sólo 10 años. Alusión a Vox de por medio, el político independentista, no terminó de acertar con los números, al asegurar que los de Abascal tenían todavía 52 diputados (cuando son 33), o la edad en que el actual Jefe del Estado se encontraba junto con el dictador (en realidad, a los 7 años).

Feijóo desenmascara a ERC

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado durante su réplica al portavoz de ERC, Gabriel Rufuián, y a la de Junts, Miriam Nogueras, que Esquerra quiso hablar con el Partido Popular después de las elecciones.

Ante la sorpresa del portavoz de ERC, Feijóo ha insistido: "sí, señor Rufián, ¿usted no lo sabe? bueno, no diré quién" y ha ironizado al decir que "es curioso que vayan de independentistas y no puedan hablar con el PP porque el PSOE no les deja hablar". A los independentistas catalanes les ha advertido Feijóo de que o mienten ellos sobre la amnistía o está mintiendo el presidente en funciones.

"La amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre, lo ha dicho el señor Rufián. Nos miente el señor Rufián o nos miente usted, porque si no, no hay investidura, señor Sánchez", ha dicho además dirigiéndose al líder del PSOE, al que ha pedido que aclare si "sí o no" a la amnistía, el referéndum o la declaración de independencia en Cataluña.

Feijóo ha denunciado que Sánchez no ha hablado para no responder a la amnistía y porque le dan "vergüenza" sus pactos y ha instado a la portavoz de Junts a tener "cuidado al hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirán que les han engañado. El candidato del PP ha cargado además contra los "discursos intercambiables" de ERC y Junts, lamentando las diferencias con el antiguo Convergència i Unió.

Además, les ha acusado de "trapichear" con la formación de los grupos, pues considera una "cacicada" que el PSOE haya permitido que tengan grupo propio en el Congreso.

El papel del PP en Cataluña

Feijóo ha reivindicado asimismo que el PP no es un partido "anti Cataluña" y ha recordado que el 23J adelantó en votos a ERC y a Junts en esta región, aunque el PP sacó seis escaños y ERC y Junts, siete, respectivamente. "No van a conseguir ni una palabra en contra de Cataluña de este portavoz", ha subrayado Feijóo reivindicando al PP catalán como el partido que representa a los catalanes no independentistas.

Además, ha centrado gran parte de su réplica en denunciar los problemas económicos o sanitarios de Cataluña, que los catalanes paguen 15 impuestos propios o se quejen de un sistema de financiación que, ha dicho, pactaron bilateralmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Esto es lo que interesa a los ciudadanos de Cataluña. Seguro que también las cuestiones identitarias, pero ¿esto? Esto les interesa mucho", ha agregado Feijóo, que ha hecho referencia al PIB catalán, la inversión extranjera, la deuda, la vivienda, la okupación o la creación de empleo.