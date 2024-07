Carlos Herrera revela la bebida que no falta en su nevera para aliviar el calor: "Es muy agradable"

Antonio Naranjo, colaborador de 'Herrera en COPE' le ha lanzado la siguiente 'preguntita' a Carlos Herrera. En concreto, una oyente tiene curiosidad por descubrir cuáles son los platos y bebidas ideales para una ola de calor. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio

Carlos Herrera ha asegurado, con cierta ironía y tono jocoso, que le causa un cierto desorden "cuando se utiliza el concepto de 'comida fresquita'. Y entonces, te hablan de una ensaladita fresquita con mucho maíz. Y yo digo: mira, échaselo a los pollos. Dame de comer".

Además, el comunicador ha indicado que recomienda la "manzanilla de Sanlúcar. Una bebida fresquita. Los vinos de denominación de origen Jerez-Sanlúcar. Incluso hay quien los mezcla con Seven Up. Y hacen el famoso rebujito. Es como el tinto de verano".

Pero, eso sí, dice Herrera que "en su justa proporción y moderación, como todo en la vida. Y los vinos de mi amigo José Moro, de Valduero, de Goren".

En muchas ocasiones, Carlos Herrera comparte alguna que otra curiosidad gastronómica. En una de sus últimas entrevistas, aseguró que la innovación en la cocina le fascina.



"Me encantan los menús degustación largos, porque seguro que de los 20 platos que te ponen, 18 son maravillosos. Pero como me decía un día Ferran Adrià, yo cuando me siento a comer, me hago fideos con costillas. Él, cuando viene a Sevilla, va al restaurante Alhucemas, que es el restaurante que mejor fríe el pescado en todo el mundo. El truco es sencillo: buen pescado, bien seco, aceite limpio, con la harina en su punto y el tiempo justo. Los grandes cocineros preparan cosas espectaculares que a mí me entusiasman y me parecen superiores, pero luego comen fideos con costillas", decía a Tapas Magazine.









Añadía que "las papilas gustativas las tengo bien entrenadas porque me gustan los sabores puros, tradicionales y, a su vez, me gusta la innovación de sabores. Ayer me hicieron un cocktail de brandy de Jerez con algunas mezclas que nunca hubiera dicho que pegaban. Era una de las cosas más buenas que he probado en mi vida", apuntaba el comunicador.

Asimismo, hacía hincapié en la importancia del "aceite": "Pero una de las cosas que más me gusta es el sabor puro del aceite; el sabor que le aporta a los alimentos. Para mí, el aceite es la savia de la vida, sin aceite no habría nada".

Comentaba Carlos Herrera que el jamón y las papas a lo pobre son una de sus comidas preferidas: "Me gusta mucho el jamón, cuanto más bueno, mejor, pero fíjate a mí el éxtasis, me lo da la combinación de tres elementos que son los que hacen el plato casi nacional de Almería, que es donde yo me he criado. Son las papas a lo pobre: y eso es, pimiento, patatas y aceite".

Todo lo contrario le pasa con todos los derivados de los lácteos. "Los lácteos en general, la participación de los lácteos en la cocina me parece repugnante. Es verdad que a veces tengo que utilizar leche, pero tiene que ser poca y desnatada", reconocía.

Por último, también recordó una anécdota que vivió en un encuentro con un político. "Me acuerdo de una con un político muy querido, con el que había tenido alguna diferencia, y un amigo común nos juntó y me propuso que yo hiciera la comida... Le hice unos buñuelos de bacalao con miel de caña de Frigiliana extraordinarios", aseguró.