Las discotecas incendiadas carecían de licencia y tenían una orden de cierre desde 2022

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado este lunes que las discotecas Teatre y Fonda Milagros, incendiadas en la madrugada de este domingo y donde murieron al menos trece personas, carecían de licencia municipal y tenían una orden de cese de actividad desde 2002.



El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, ha confirmado este lunes que las 15 personas que estaban desaparecidas tras el incendio ya han sido localizadas: dos han aparecido con vida y 13 han fallecido en el incendio.



Ha informado, además, de que no existen más cadáveres en la zona siniestrada, que han finalizado los trabajos de rescate y desescombro. Después de 36 horas de trabajo ininterrumpido en la zona, los bomberos de la capital murciana se han retirado en la tarde de este lunes.



Según Jiménez, se ha estado toda la noche trabajando en refrescar la zona y apuntalarla, por lo que se espera que la policía judicial y la científica puedan entrar "pronto" para comenzar a investigar las causas del fuego, lo que han hecho a última hora de la tarde tras la retirada de los bomberos después de 36 horas de trabajo.



Locales sin licencia



El concejal socialista Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de urbanismo la pasada legislatura, y el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, del PP, han informado hoy de que las discotecas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.



Ambas discotecas locales han añadido, eran administrativamente uno solo, Teatre S.L. De hecho, Fonda Milagros abrió en su día en una división de espacio de la discoteca Teatre, aunque operaban con nombres comerciales distintos y tenían, también, accesos al público independientes.



La portavoz de Teatre ha desmentido la información facilitada por el Ayuntamiento y ha aseverado que la discoteca tiene "la licencia en regla" y que, tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario "rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho".



Por su parte, el empresario de La Fonda Milagros ha afirmado que desconocía que trabajaran sin licencia y, además, su abogado ha subrayado a EFE que su cliente ha perdido en el incendio toda la documentación relativa a la empresa.



Ambos han discrepado además respecto a cuál de los dos negocios fue el origen del incendio. Las primeras versiones señalaban que el fuego, que se inició alrededor de las seis de la mañana del domingo, tuvo su origen en la parte superior de la discoteca y restaurante Fonda Milagros, aunque el abogado del empresario que la regentaba lo niega.



Según ha explicado a EFE el penalista Raúl Pardo Geijó los administradores de las discotecas podrían ser encausados por otros tantos homicidios imprudentes, un delito castigado, según el Código Penal, con entre uno y cuatro años de prisión.



De forma subsidiaria, ha advertido, el Ayuntamiento de Murcia, como garante del cumplimiento de las normas de seguridad de los establecimientos de pública concurrencia, podría verse obligado a responder de las indemnizaciones que se impongan en el proceso en el supuesto de que los condenados no puedan hacer frente a esos importes. Continúan las labores de identificación de los fallecidos



El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este lunes que "hay problemas de identificación" de los fallecidos y ha dicho que la prioridad es lograr identificarlos para "generar esa mínima paz a sus familiares".



"Dejemos que las investigaciones sigan el curso adecuado y se determinarán las consecuencias de esta fatal tragedia y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias y precisas", ha afirmado Marlaska.



Según ha indicado el delegado del Gobierno de Murcia, las labores de identificación de los fallecidos continúan porque se necesita que los cuerpos estén completos y en algunos casos han aparecido solo extremidades.



Jiménez ha pedido paciencia sobre el origen del fuego y en la identificación de los cadáveres "porque están muy calcinados" y ha asegurado que se encuentran en Murcia "los mejores expertos de la Policía Nacional tanto en identificación de cuerpos como en incendios".



Familiares de los fallecidos se han acercado hoy a la sede de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para entregar objetos personales de sus seres queridos (cepillos de dientes, peines o cuchillas de afeitar...) para poder cotejar posibles muestras de ADN con las víctimas mortales y proceder así a la identificación.