Carlos Herrera reacciona en directo a la imitación que le ha hecho Raúl Pérez: "¡Me voy a Somalia!"

Raúl Pérez es uno de los imitadores más destacados de nuestro país y sus interpretaciones de algunos de los personajes más destacados de la actualidad han llegado hasta la radio. Hasta el mismo centro de los estudios de 'Herrera en COPE'. Hasta tal punto se han colado sus imitaciones en el programa que el mismo Carlos Herrera ha querido que sea una imitación de Raúl Pérez la que arranque el tramo de las diez de la mañana.

Carlos Herrera reacciona a la imitación de Raúl Pérez

"Esta hora podría empezarla yo, pero estoy... calculando lo que me llevaría que la empezara Raúl Pérez, directamente", ha contado un Carlos Herrera que ha dado paso así a la imitación del cómico Raúl Pérez, conocido por imitar de forma desternillante a algunos de los personajes famosos más destacados del panorama mediático, de donde no ha podido escapar Herrera.

"Señoras, señores, me alegro, buenas noches", comenzaba la reinterpretación que de Herrera ha hecho Raúl Pérez. "Tengo este gran defecto, esta gran virtud que es ser rumiante de mi propia voz", se explicaba. "Es decir, yo la exhalo, la inhalo y la regusto y mastico, va hacia abajo, vuelve a subir, por eso es peligroso, y bueno, según a quién le hable de cerca hay mujeres que se han quedado embarazadas. No digo más. Y hombres también", puntualizó, provocando que los colaboradores del programa que con Carlos Herrera escuchaban la imitación rompiesen a reír.

Las preguntas que le estaban lanzando a Raúl Pérez, encargado de encarnar a Carlos Herrera, sobrevolaban las costumbres de los españoles sobre la Nochevieja. En este contexto, Pérez-Herrera aseguraba lo siguiente: "Para empezar ponerse a lo rojo. Yo, rojo, no me pongo ni en pintura", exclamaba el imitador. "Lo siento, pero yo por ahí no paso, antes me voy a Somalia y luego... al bar Somalia, que lo lleva la gran Amalia", momento en el que el equipo de 'Herrera en COPE' al completo, Carlo incluido, ha tenido que parar el desarrollo normal del programa para reír durante unos segundos.

Carlos Herrera y el viaje a Somalia

Y es que la imitación de Raúl Pérez ha tocado un tema que el mismo Carlos Herrera ya sacó en su día en directo en el programa cuando PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo para formar gobierno. Tras la investidura de Pedro Sánchez con los apoyos de Podemos y PNV y las abstenciones de ERC y Bildu, Carlos Herrera se convirtió en trending topic en la red social Twitter, donde algunos usuarios le pedían que se exiliara a Somalia, para no ver las consecuencias de la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En 'Herrera en COPE', el colaborador Antonio Naranjo preguntaba a Carlos Herrera si tenía pensado marcharse a Somalia pronto: "¿Ya te has sacado los billetes?", bromeaba Naranjo con Herrera. El comunicador, sin pelos en la lengua, respondía explicando si se va a marchar o no a vivir a Somalia: "Es muy divertido esto, porque me adjudican una cosa que yo no dije. Pero bueno, da igual. Y dicen: 'Vete a Somalia ya', y están todos los de Podemos organizándose, a ver si...", ha dicho en respuesta a los insistentes mensajes de los usuarios más cercanos a la formación de Pablo Iglesias en redes sociales.

Ante esta respuesta, Naranjo insistía y preguntaba de nuevo a Herrera: "No has sacado los billetes todavía, ¿no?". Y Carlos Herrera cerraba tajante: "Solo por verles trabajar tanto, porque es una forma de trabajar eso, digo yo que les recompensarán...Solo por eso no me voy a ninguna parte. Porque además, yo no dije que era yo el que me iba. Pero qué más da, son cosas de sentido del humor, todas. Todo tiene cabida".

Herrera ha mostrado también su sentido del humor, asegurando que le divierten muchos de los memes que se han compartido en las últimas horas sobre su 'exilio' a Somalia: "Hay algunas fotos muy buenas. Además, con algo se tienen que entretener, pobres hijos míos".