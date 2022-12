Carlos Herrera irrumpe en el especial de Lotería y lanza un 'recado' a sus sustitutos: "De vez en cuando"

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, irrumpía en directo este jueves durante el programa especial de Lotería para lanzar varios consejos sobre la labor de sus sustitutos, Goyo González y María José Navarro. Una aportación breve pero intensa, en la que además de una valoración sobre cómo esta yendo el programa, la propia Marijose lanzaba un recado al comunicador por cómo estaba sonando.

¿Qué está haciendo el comunicador líder del prime time mientras cantan los niños de San Ildefonso? ¿A qué está dedicando este día fuera de los micrófonos? Y es que Herrera ha dedicado la mañana a enviar mensajes a sus compañeros desde el arranque del especial de Lotería a las 8:30. Directrices y guías que, finalmente, ha terminado rematando con una llamada exprés.

Un estudiante del colegio de San Ildefonso toma una bola de madera durante el sorteo de El Gordo de Navidad en el Teatro Real en MadridEFE/ Javier Lizón









Herrera irrumpe en directo en el especial de Lotería



Poco después de las 9 de la mañana y mientras los niños de San Ildefonso cantaban los números cuando María José Navarro paraba el programa porque tenían una llamada muy especial: “Carlos Herrera, buenos días, ¿cómo se hace el sorteo de Lotería? Danos unas instrucciones básicas”, comentaba. Así, el director del programa no se cortaba a la hora de aconsejar y lanzar un 'recado' a sus sustitutos.

“Hay que transmitir ilusión y ganas de que te toque el Gordo”, reprochaba. Insistía el comunicador líder del prime time que “hay que hacer alguna rima de vez en cuando con los número”. Y como ejemplo: “Cuatro... pues tienes tu retrato” De hecho, iba más allá y bromeaba que Goyo y Marijose no parecía que estuviesen vivos: “Un cierto toque de ingenuidad feliz, la fantasía, y hay que pisar un poquito los números, que parezca que estáis vivos”, añadía. Pero sus compañeros no se cortaban y reprochaban la falta de coherencia del presentador: “ Otros años, cuando pisábamos a los niños te quejabas y ahora te quejas de que no los pisamos”. “Ni tanto ni tan caro”, replicaba.









¿Qué está haciendo Herrera durante la Lotería?



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero, ¿qué está haciendo el comunicador mientras se entregan los premios de Apuestas y Loterías del Estado? ¿Está pendiente de que le toque un pellizco? Y es que, según asegura el director de 'Herrera en COPE', está desayunando y esperando para hacer algunas compras, aparentemente ajeno a los números que se van cantando. Además, bromea el comunicador con qué ni si quiera está escuchando a sus compañeros: “Pero yo estoy escuchando otra emisora, no sé de qué hablo”.

“No si en realidad se lo estamos diciendo a otros compañeros”, recogía María José Navarro. “Ahora estaba sentado tomándome un café y una cosita, y ahora voy al mercado. En fin, mis cosas, a ver si hago alguna compra”, reconocía Carlos Herrera que, lejos de esperárselo, se ha terminado llevando un 'rapapolvo' de sus sustitutos por cómo sonaba su voz durante esta mañana.

“Con un teléfono como el tuyo habrías cortado ya la comunicación con el entrevistado, arregla el teléfono”, le apostillaba su compañera. Y es que Herrera parecía tener problemas de comunicación porque el sonido que salía de su número móvil dejaba bastante que desear. No sabemos si se trataba de un asunto de cobertura, allá donde esté.