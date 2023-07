Carlos Herrera se fija en el detalle por el que Sánchez perdió el debate con Feijóo: "Equivocado"

No hay otro tema de conversación ahora mismo que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, a menos de dos semanas de las elecciones generales. Fue el primer debate televisado entre ambos, y hoy es día de analizar todos los detalles, serenarse, y ver con perspectiva todo lo que ocurrió ayer. Y eso es algo que ha hecho Carlos Herrera que, esta mañana, analizaba con El Pulpo uno de los detalles por los que Sánchez perdió ese primer debate y que puedes escuchar en este audio.

Audio





"Es una impresión personal que tengo, pero se equivocó de estrategia. No sé si es que no estuvo bien aconsejado o no hizo caso de los consejos" compartía el director de Herrera en COPE, que explicaba que no terminaba de ver bien la estrategia que llevó preparada Sánchez ante ese primer cara a cara con el líder de la oposición.

"Un mensaje de teletienda"

El Pulpo también ha querido analizar los detalles de, probablemente, el debate electoral del que más vayamos a hablar en lo que queda de campaña. Y es que es el único en el que se pudo ver a los candidatos con más fuerza política debatiendo, por lo que lo más probable es que no dejemos de hablar de este tenso cara a cara.

El director de Poniendo Las Calles explicaba que el mensaje final de Sánchez, ese minuto de oro, le pareció "de teletienda, no tenía ningún tipo de crédito y no se esperaba a un Feijóo tan brillante" explicaba.

Audio





A eso mismo ha querido responder Carlos Herrera, que ha dicho que "Feijóo también cometió errores, pero transmitió una imagen de serenidad que el otro no" explicaba.

"Lo peor es lo que transmites, más allá de lo que digas. Que tengas imagen presidencial serena, no acalorada y no enfurecida es mejor, y eso no pudo controlarlo el otro" decía el director de Herrera en COPE.

"Sánchez fue al debate con Feijóo sin estar preparado"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El director de Herrera en COPE y comunicador, Carlos Herrera, ha querido comentar todos los pormenores del debate de ayer. Lo ha hecho en su monólogo de las ocho de la mañana, analizando de principio a fin todos esos detalles que pudieron llegar a pasar desapercibidos.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana preguntándose "quién ganó el debate" de este lunes, junto a otro interrogante, que es "qué diablos estuvo estudiando Sánchez encerrado durante cuatro días para preparar ese debate electoral, ¿cómo le entrenaron?"

"Sánchez fue a ese debate sin ir preparado ni en el fondo ni en la forma. Las formas han sido definitivas para establecer el consenso general que dice que lo ganó Feijóo, que sorprendió a todos aquellos que pensaban que iba a ir a empatar y salió a ganar. Ganó con autoridad el debate", ha asegurado.

En este punto, se ha fijado en cada una de las partes del debate: "En las próximas horas se va a diseccionar el debate en todas las facetas y una de las más importantes es el lenguaje visual. El lenguaje corporal no deja lugar a la más mínima duda, Feijóo anduvo más aplomado y sereno y la comparación es negativa para Sánchez. Feijóo fue agresivo, pero sin perder la compostura". Aquí puedes escucharlo.